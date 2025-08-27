Pilzesammeln im Kreis Lörrach: Eine Pilzvergiftung kann tödlich enden

Die Pilzsaison ist in vollem Gang. Pilzsachverständiger Christoph Wermuth rät zur Vorsicht. Warum unerfahrene Sammler stets Expertenrat einholen sollten.
Die Pilzsaison nimmt nach einer vorübergehenden Trockenphase wieder an Fahrt auf. Dafür gesorgt hat der Regen im August. So konnten einige Pilz-Delikatessen im Wald bereits gut gedeihen. Was Pilze zum Sprießen bringt: feuchtwarme Wetterlage nach regnerischen Tagen, weiß der Pilzsachverständige Christoph Wermuth aus Kandern-Egerten. Er ist einer von 500 Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM).