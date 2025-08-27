Pilzesammeln im Kreis Lörrach: Eine Pilzvergiftung kann tödlich enden

Die Pilzsaison nimmt nach einer vorübergehenden Trockenphase wieder an Fahrt auf. Dafür gesorgt hat der Regen im August. So konnten einige Pilz-Delikatessen im Wald bereits gut gedeihen. Was Pilze zum Sprießen bringt: feuchtwarme Wetterlage nach regnerischen Tagen, weiß der Pilzsachverständige Christoph Wermuth aus Kandern-Egerten. Er ist einer von 500 Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM).

Die häufigsten Pilzarten, die im Südwesten gedeihen, sind Pfifferling, Steinpilz und auch Täublinge, die mit 750 Arten zu den artenreichsten Pilzgattungen zählen. Nicht zu vergessen die Milchlinge, ergänzt Wermuth. Mancherorts kommen Sammler dieses Jahr bereits voll auf ihre Kosten, denn einige Arten sind etwas früher zu finden als sonst, wie zum Beispiel der Trompetenpfifferling.

Pilzvergiftung kann tödlich enden

Indes: Jedes Jahr kommt es landesweit zu tödlich verlaufenden Pilzvergiftungen. Meist ist der Grüne Knollenblätterpilz die Ursache. Das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt, dass Knollenblätterpilze für mindestens 80 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich sind. Deshalb gilt vor allem: Wer sammelt, braucht mehr als ein gutes Auge. Und wer sich nicht sicher ist, der sollte den Pilz am besten stehen lassen oder ihn bei einer Pilzberatungsstelle vorlegen.

Steinpilze sind standorttreu und bevorzugen bestimmte Waldtypen: Laubwälder mit Eichen und Buchen sowie Misch- und Nadelwälder mit Kiefern und Fichten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Damit unerfahrene Sammler nicht Gefahr laufen, giftige Pilze zu verzehren, rät Wermuth, sich bei der DGfM zu informieren und einen Experten zu kontaktieren. „Man sollte sich vorab auf der DGfM-Internetseite schlaumachen, und wissen, wer der lokale Pilzsachverständige ist, der auch eine Pilzbeschau anbietet. Ratsam sei es zudem, sich im Rahmen eines Pilzkurses Grundwissen anzueignen. „So lernen Laien, giftige von ungiftigen Pilzen zu unterscheiden.“

Experte: Pilzsammler sollten sich auskennen

Diese sehen sich oft zum Verwechseln ähnlich. Zum Beispiel wird der Wiesenchampion oft mit dem giftigen Grünen Knollenblätterpilz verwechselt. Letzterer hat aber vor allem - und das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal - weiße Lamellen und weißes Sporenpulver. Derweil hat der Champion rosafarbene und später bräunliche Lamellen. „Eigentlich dürfte man die Pilze nicht verwechseln, es geschieht aber doch“, so Wermuth.

Giftig: Der Grüne Knollenblätterpilz Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Und dann? „Nach dem Verzehr beginnen die Symptome nicht umgehend“, verweist der Sachverständige auf eine Latenzzeit von bis zu 24 Stunden. Symptome sind etwa Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall. Es folgt eine Phase der scheinbaren Besserung. „Doch Vorsicht, denn die Pilzgifte schädigen in dieser Zeit die Leber.“ Es könne dann zu tödlichem Leberversagen kommen. Bei einer Pilzvergiftung sollten Betroffenen sofort ins Krankenhaus, betont Wermuth. Und: Es sei ratsam, zur Untersuchung am besten Reste der verzehrten Pilze mitzubringen und alle an der Mahlzeit beteiligten Personen zu informieren.

Anfänger sollten nicht einfach alle Pilze sammeln, die sie finden, sondern jene, die sie vermeintlich kennen. Von den unbekannten Pilzen könnten zu Lernzwecken aber ein bis zwei Exemplare mitgenommen werden. Damit sollte es dann zum Fachmann gehen. Was kein Pilzexperte gerne macht, sei sortieren, so Wermuth weiter. „Wir sind nicht zum Sortieren da, sondern um Pilze zu erklären.“

Speisepilze sind nicht immer genießbar

Doch auch Speisepilze sind nicht ausnahmslos genießbar. Die meisten Pilzvergiftungen werden nämlich nicht durch giftige Pilze verursacht, sondern durch Speisepilze, die falsch gelagert werden oder schon beim Sammeln faul sind. Die Symptome können dann denen einer echten Pilzvergiftung ähneln. So dürfen madige oder matschige Pilze nicht mehr gegessen werden. Viele Waldpilze, vor allem Maronen und Steinpilze, verderben ähnlich schnell wie rohes Hackfleisch und sollten innerhalb von 24 Stunden zubereitet werden. Derweil sterben Eier des Fuchsbandwurms, die Waldpilze nicht selten tragen, bei der Erhitzung ab.

Nicht alle Apps zur Pilzerkennung liefern sichere Ergebnisse. Foto: Pixabay

Smartphone-Anwendung nicht immer gut

Wissenswertes zum Bestimmen und Sammeln rund um Pilze vermitteln nicht nur Bücher, mittlerweile gibt es auch Smartphone-Anwendungen. Doch auch hier sei Vorsicht geboten, weiß Wermuth: „Mal zeigen die Apps die Pilze als giftig, mal als essbar an“, moniert er. Bei der Identifizierung reiche es nicht, ausschließlich einem Pilzbestimmungsbuch oder einer App zu vertrauen, denn allein anhand von Fotos sei die Unterscheidung oft kaum möglich. Bücher seien aber besser, denn sie lieferten genaue Erklärungen. Und auch nach einem absolvierten Wochenend-Kurs sei man noch lange kein Experte. „Denn die Welt der Pilze ist riesig.“

Nur geringe Mengen für den Eigengebrauch

„Damit im Wald nicht unverhältnismäßig viel gesammelt wird, sieht das Waldgesetz von Baden-Württemberg vor, dass nur geringe Mengen von Pilzen für den Eigenverbrauch, mitgenommen werden dürfen. Also am besten nur so viel, wie für ein schmackhaftes Pilzgericht benötigt wird“, betont Landwirtschaftsminister Peter Hauk in einer Mitteilung vom Dienstag. Das helfe zudem Lebensmittelabfälle zu vermeiden, indem unverbrauchte Pilze nicht zu Hause weggeworfen werden müssen.

Pilzexperten finden Interessierte unter https://www.dgfm-ev.de/