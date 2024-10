Pilze sammeln: Eine verborgene Welt direkt vor der Haustür

1 Pilz-Coach und Biologin Verena Maria Becker weiß, dass Pilze echte Superkräfte haben. Foto: Günter Ludwig

Giftig oder essbar? Das ist oft die erste Frage, die sich einem angesichts eines Pilzes im Wald stellt. Dabei ist der viel mehr als nur ein Lebensmittel. Pilz-Coach und Biologin Verena Maria Becker weiß, dass Pilze echte Superkräfte haben – und will, dass das die ganze Welt erfährt.









Dottergelb, haselnussbraun, rot mit weißen Punkten, gewölbt oder zipfelmützenförmig – Pilze ziehen einen allein schon durch ihr faszinierendes Aussehen in ihren Bann. So ging es auch Verena Maria Becker aus Malsch (Landkreis Karlsruhe) vor vielen Jahren, als sie mit der Kamera in der Natur unterwegs war. Von der Schönheit der Farben und Strukturen angezogen, beschäftigte die Naturliebhaberin sich näher mit den Lebewesen. Heute lässt die freiberufliche Biologin andere Menschen in die Welt des Waldes eintauchen und zeigt, was sich mit geschultem Auge alles entdecken lässt.