1 Ist das Körbchen zu voll, kann das Probleme nach sich ziehen. Foto: Cornelia Spitz

Das zuletzt nass-kalte Wetter hat ihnen wieder einen kräftigen Wachstumsschub beschert: den Pilzen im Wald. Ruft das auch wieder vermehrt Pilzwilderer auf den Plan?









Zu Beginn der Pilzsaison schlug das Landratsamt Alarm und kündigte eiskalte Kontrollen an, denn: Viele Sammler hätten weitaus größere Mengen an Pfifferlingen und Co. aus dem Wald getragen als erlaubt.