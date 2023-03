Obst und Gemüse gibt’s immer dienstags in der Ortsmitte

Pilotversuch in Zimmern

1 Bürgermeisterin Carmen Merz freut sich über das zusätzliche Angebot zur Versorgung. Foto: /Schaber

Ein neuer Obst- und Gemüsestand wird immer dienstags in Zimmern aufgebaut.









Kürzlich konnten Bürgermeisterin Carmen Merz und Wirtschaftsförderer Heiko Gutekunst erstmals den Verkaufswagen des Obst- und Gemüseparadies Fritz/Kimmich in der Ortsmitte begrüßen. Vorerst als Pilotversuch bis Ende Juli, wird der Stand jeden Dienstag neben dem Sprudlerfeld in der Ortsmitte aufgebaut.

Am Stand erhalten die Kunden zumeist regionales und saisonales Obst und Gemüse sowie Südfrüchte direkt vom Erzeuger. Das Sortiment wird dabei laufend angepasst. „So gut es geht, versuchen wir die Waren von regionalen Landwirten zu kaufen“, erläutert Frau Fritz ihre Unternehmensphilosophie und Kimmich ergänzt: „Gerade die Orangen beziehen wir von einen Landwirt aus Sizilien, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten“.

In den Wintermonaten ist der Verkauf immer dienstags (außer an Feiertagen) in der Zeit von 10 bis 13 Uhr vorgesehen. Je nach Nachfrage werden die Zeiten durch die Standbetreiber entsprechend erweitert.

„Wir erhoffen uns durch den Gemüsestand eine Aufwertung für die Nahversorgung der Zimmerner Bevölkerung und eine weitere Belebung der neuen Ortsmitte“, sagt Bürgermeisterin Merz und wünscht den beiden viel Erfolg.