Pilotversuch in Hessen

Ukrainisch als zweite Fremdsprache am Gymnasium, heißt der Pilotversuch aus Hessen, der Wellen bis ins Nachbarbundesland schlägt – und bis nach St. Georgen. Hier würde das Modell aber komplett am Bedarf vorbei gehen, wie eine Umfrage zeigt.









Als erstes Bundesland geht Hessen im kommenden Schuljahr neue Wege in puncto Fremdsprachen: Im Rahmen eines Pilotversuchs bieten zunächst einzelne Schulen Ukrainisch als zweite Fremdsprache, die in Hessen für die gymnasiale Oberstufe erforderlich ist, an.