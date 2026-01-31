Pilotprojekt mit Eichrodtschule: Wie Kinder an der Lahrer Musikschule gemeinsam Streichinstrumente lernen

Die Lahrer Eichrodtschule und die städtische Musikschule bieten seit November die „Streicherklasse“ an. 22 Erstklässler üben im Orchestersaal an Cello oder Geige fünfmal die Woche.

Die Musik ist schon zu hören, bevor man den Orchestersaal der städtischen Musikschule betritt: Die „Streicherklasse“ – bestehend aus 22 Erstklässlern der Eichrodtschule mit Geige, Bratsche und Cello – ist mit vollem Elan dabei. Beim Besuch unserer Redaktion wurde deutlich: Das neue Angebot kommt gut bei den Kindern an, die sorgsam mit ihren Instrumenten umgehen.

„Die Klasse ist eine Kooperation zwischen der Eichrodtschule und der städtischen Musikschule, die seit November 2025 besteht“, erklärte Tobias Meinen, Leiter der städtischen Musikschule. Ein gutes Vorbild sei das Konzept „Groovelab“ (siehe Info), das die Musikschule anbietet. Vor einem Jahr haben die Überlegungen begonnen, die Zusammenarbeit zu vertiefen, schließlich befinden sich die Schulen in unmittelbarer Nähe und profitieren voneinander.

Das Ziel bestehe darin, das Projekt in das Ganztagskonzept der Eichrodtschule zu integrieren, fügte deren Rektorin Alexandra Franz hinzu. Der Unterricht findet fünfmal die Woche statt: viermal in der Großgruppe und einmal Instrumentalunterricht in einer Kleingruppe. Die letzte Stunde am Schultag sei für die „Streicherklasse“ reserviert, dann können die Kinder nach Hause oder in den Hort.

Die soziale Kompetenz der Kinder wird gestärkt

„Es handelt sich um ein Pilotprojekt und kostet 30 Euro im Monat“, erklärte Franz. Dies sei ein unschlagbares Angebot, da den Kinder die Instrumente gestellt werden und regelmäßiger Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte der Musikschule stattfinde. Diese holen die Kinder immer ab. Der Weg zwischen den Schulen sei zwar kurz, aber die Aufsicht müsse gewährleistet sein, unterstrich die Rektorin.

Die Vorteile liegen auf der Hand: „Die Kooperation fördert das gemeinsame Lernen und Musizieren“, betonte Meinen. Die Kinder sollen spielerisch in ihren musikalischen Fähigkeiten unterstützt werden. Zudem werde deren soziale Kompetenz gestärkt. Durch den Einstieg ab der ersten Klasse können Kinder frühzeitig an Streichinstrumente herangeführt werden, die „am schwierigsten zu erlernen sind“. Es sei eine zeitintensive Ausbildung, die sich nun von der ersten bis zur vierten Klasse durchziehen solle. Dadurch könne man Kinder langfristig für ein Streichinstrument begeistern und das Risiko verringern, dass sie das Musizieren vorzeitig aufgeben.

Das Angebot erreicht Kinder aus jeder Bildungsschicht

„Ich habe viele leuchtende Augen gesehen“. Auch Guido Schöneboom, Erster Bürgermeister der Stadt Lahr, zeigte sich begeistert von dem Kooperationsprojekt der beiden Schulen. Das Angebot ermögliche es Kindern aus bildungsfernen- sowie nahen Schichten, gemeinsam ein Instrument zu erlernen. Somit könne man auch jene erreichen, die keine oder nur geringe Berührungspunkte mit Streichinstrumenten haben. Diese wären ansonsten gar nicht hier, vermutete Schöneboom.

„Es ist ein freiwilliges Angebot für die Schüler“, stellte Franz klar. Zu Beginn des Schuljahrs konnte man sich bewerben, ein Schnuppernachmittag habe sowohl den Eltern als auch den Kindern das Konzept vorgestellt. Das Feedback war rundum positiv, erinnerte sich die Rektorin.

Letztendlich haben sich 22 Erstklässler gefunden, die nun die erste „Streicherklasse“ bilden. Bei der Auswahl der Instrumente, sei es Geige oder Cello, habe es auch keinen Streit untereinander gegeben. „Unsere Kinder freuen sich stets auf den Unterricht und berichten stolz, was sie schon alles spielen können“, freute sich Franz.

Die Musiklehrer gehen in April auf Fortbildung

Meinen war zudem überzeugt, dass „die intensive Betreuung der Kinder den Unterschied macht“. Unterricht, der nur einmal in der Woche stattfinde, sei nämlich insbesondere bei Streichinstrumenten nicht zielführend. Die Bereitstellung des Angebots habe viel Arbeit für das Kultur-und Musikamt und die Musikschule bedeutet, denn die Art und der Umfang der Betreuung musste genau abgesprochen werden. Um den Ansprüchen des Unterrichts gerecht zu werden, sollen die Musiklehrer im April eine Fortbildung besuchen, kündigte der Leiter der städtischen Musikschule an.

Man komme ohne Fördermittel aus, der städtische Haushalt und die monatlichen Einnahmen decken die Finanzierung ab. Der Amtsleiter verriet zudem einen Wunsch für die Zukunft: „Ich hoffe, dass das Projekt den Streichernachwuchs in der Stadt sichert.“

Das „Groove Lab“

„Groove Lab“ ist ein von der Städtischen Musikschule entwickeltes Konzept für den Gruppenunterricht im Popularbereich. In den Fächern E-Gitarre und E-Bass werden Schüler dabei in Gleitzeit unterrichtet. Angelehnt an die Montessori-Pädagogik lernen sie gemeinsam und einzeln mit verschiedenen Materialien und I-Pads unter Anleitung der Lehrkräfte. Die Lernziele werden wöchentlich dokumentiert.