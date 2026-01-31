Pilotprojekt mit Eichrodtschule: Wie Kinder an der Lahrer Musikschule gemeinsam Streichinstrumente lernen

Die Lahrer Eichrodtschule und die städtische Musikschule bieten seit November die „Streicherklasse“ an. 22 Erstklässler üben im Orchestersaal an Cello oder Geige fünfmal die Woche.
Die Musik ist schon zu hören, bevor man den Orchestersaal der städtischen Musikschule betritt: Die „Streicherklasse“ – bestehend aus 22 Erstklässlern der Eichrodtschule mit Geige, Bratsche und Cello – ist mit vollem Elan dabei. Beim Besuch unserer Redaktion wurde deutlich: Das neue Angebot kommt gut bei den Kindern an, die sorgsam mit ihren Instrumenten umgehen.