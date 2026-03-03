Pilotprojekt in Seedorf: Startschuss für das Baugebiet „Langenfeld“ – mit einer Besonderheit

In Seedorf haben die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Langenfeld“ begonnen. Dabei wird zum ersten Mal bei einem Projekt dieser Größe ein neues Verfahren genutzt.
Mit den Erschließungsarbeiten ist der Startschuss für das neue Wohngebiet „Langenfeld“ am südwestlichen Ortsrand von Seedorf gefallen. Es ist ein Pilotprojekt in mehrfacher Hinsicht: Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Dunningen realisiert ein privater Träger die Erschließung und Vermarktung eines kompletten Baugebiets. Und: Der Erdaushub, der beim Bau der Häuser anfällt, wird vor Ort aufbereitet und direkt wieder verarbeitet – ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.