Pilotprojekt in Heiligenzimmern: Als die Farbe die Geschichte verstummen ließ

Elf Figuren in der Pfarrkirche St. Patricius in Heiligenzimmern werden restauriert – unter anderem die des Kirchenpatrons, deren Originalfassung in weiten Teilen erhalten blieb.
Es war die Zeit der großen Purifizierungen: In den Jahren 1963 bis 1965 wurde die Pfarrkirche St. Patricius in Rosenfeld-Heiligenzimmern massiv umgestaltet – aus heutiger Sicht ein schwerwiegender Eingriff in das künstlerische Erbe des Sakralbaus, teilt die Initiative Kirchenschatz Pfarrkirche St. Patricius Heiligenzimmern schriftlich mit.