1 Wie nachhaltig wirtschaftet ein Biobauer, und welchen Wert hat das für Umwelt und Gesellschaft? Eine Studie will das ausrechnen können. Foto: Julia Bosch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Eine Studie versucht, den Mehrwert, den Biobauern für Umwelt und Gesellschaft schaffen, zu beziffern. Die Autoren versprechen sich dadurch eine gerechtere Subventionsverteilung – und billigere Biolebensmittel.















Link kopiert

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft verlässlich zu bilanzieren ist keine einfache Sache. Christian Hiß macht sich darüber im Rahmen seiner Freiburger Regionalwert Bürgeraktiengesellschaft seit 15 Jahren betriebswirtschaftliche Gedanken. Nun wähnt er sich am Ziel: „Wir haben eine Nachweismethode für nachhaltiges Wirtschaften in der Land- und Ernährungswirtschaft entwickelt“, sagt der Pionier einer grünen Bilanzierungspraxis. Angewendet hat er die nun im Rahmen eines Pilotprojekts mit 16 Biolandwirten einer regionalen Erzeugergemeinschaft, die Deutschlands größten Biobrauer Neumarkter Lammsbräu beliefert. Das Ergebnis: Im Schnitt erwirtschaftet jeder Biohof jährlich 53 200 Euro an Nachhaltigkeitsleistungen. Je Hektar sind das 750 Euro Mehrwert.