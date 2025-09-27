Pilotprojekt in Albstadt: Nicht nur Großstädte setzen sich Klimaziele

Die Stadt Albstadt nimmt als eine von sechs europäischen Städten am Projekt „Local GoGreen“ (LGG) der EU teil. Ziel ist es, möglichst viele CO2-Einsparpotenziale zu erschließen.
Was haben Ormož in Slowenien, Tutrakan in Bulgarien, Tito in Süditalien, Ponferrada im Nordwesten Spaniens, Antunovac in Kroatien und Albstadt in Deutschland gemeinsam? Alle sechs sind Pilot-Gemeinden von „Local GoGreen“, einem Projekt der Europäischen Union, mit dem die Möglichkeiten, Klimaschutz in europäischen Klein- und Mittelstädten zu optimieren, ausgelotet werden sollen. Womit die Gemeinsamkeiten bereits erschöpft sein dürften – die kleinste der sechs, Ormož, zählt keine 2000 Einwohner, die größte, Ponferrada, über 60 000. Wie weit Vergleiche dawohl führen werden.