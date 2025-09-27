Pilotprojekt in Albstadt: Nicht nur Großstädte setzen sich Klimaziele

Die Stadt Albstadt nimmt als eine von sechs europäischen Städten am Projekt „Local GoGreen“ (LGG) der EU teil. Ziel ist es, möglichst viele CO2-Einsparpotenziale zu erschließen.

Was haben Ormož in Slowenien, Tutrakan in Bulgarien, Tito in Süditalien, Ponferrada im Nordwesten Spaniens, Antunovac in Kroatien und Albstadt in Deutschland gemeinsam? Alle sechs sind Pilot-Gemeinden von „Local GoGreen“, einem Projekt der Europäischen Union, mit dem die Möglichkeiten, Klimaschutz in europäischen Klein- und Mittelstädten zu optimieren, ausgelotet werden sollen. Womit die Gemeinsamkeiten bereits erschöpft sein dürften – die kleinste der sechs, Ormož, zählt keine 2000 Einwohner, die größte, Ponferrada, über 60 000. Wie weit Vergleiche dawohl führen werden.

Indes kommt die Frage, wie groß die Möglichkeiten von Städten unterhalb der 100 000-Einwohner-Marke sind, in absehbarer Zeit klimaneutral zu werden, nicht von ungefähr. Es sind die großen politischen Einheiten, die sich bisher mit mehr oder weniger ehrgeizigen Zielvorgaben in Sachen Klimaschutz hervorgetan haben: Die EU möchte bis 2050 klimaneutral sein, die Bundesrepublik bis 2045, Baden-Württemberg bis 2040 und die Landeshauptstadt Stuttgart gar bis 2035, also in zehn Jahren. Albstadt hat sich bisher noch keine Sprunglatte dieser Art aufgelegt – wohl zu Recht, denn man hat noch nicht wirklich eine Ahnung, wie man hinüberkommen soll.

„Local GoGreen“ könnte da möglicherweise etwas Klarheit schaffen. Albstadt hat es in puncto Zielvorgaben und Konzepten bisher nicht an gut gemeinten Planungsaktivitäten, an Agenden und Entwicklungsplänen fehlen lassen, die sich nun in den Schubladen stapeln.

Erst mal schauen, welche Konzepte es bereits gibt!

Simon Stüve, der kommunale Klimaschutzmanager, wies in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses darauf hin, dass es bereits so manche papierene Absichtserklärung gibt. Es wäre sinn- und verdienstvoll, einmal zu vergleichen, was Stadtentwicklungskonzept, Mobilitätsplan, Klimaschutzkonzept und kommunale Wärmeplanung zum Thema Energiewende zu sagen – vermutlich ergeben sich aus der Synopse bereits etliche Richtvorgaben für den „Aktionsplan Albstadt“, der im Rahmen von „Local GoGreen“ bis 2026 erstellt werden soll.

„Müll zu Energie“ bleibt erst mal außen vor

Ein paar Pflöcke sind schon eingerammt. Die Teilnehmer von „Local GoGreen“ können sich aus einer Auswahl von fünf Themengebieten die für sie interessantesten aussuchen; Albstadt will sich auf die „Ausweitung erneuerbarer Energien“, „Nachhaltige Mobilität“ und die „Energieeffizienz von Gebäuden“ konzentrieren.

Für „Flächennutzungsplanung für CO₂-Adsorption“ bleibt wohl nicht so viel Luft nach oben, wenn man ohnehin drittgrößter kommunaler Waldbesitzer im Land ist, und an „Müll zu Energie“ hat man sich ja bereits ergebnislos versucht – das Stichwort lautet Korn Recycling.

Die Pläne müssen mitLeben erfüllt werden

Auch für diesen Aktionsplan gilt natürlich: Er sollte mit Leben gefüllt werden, statt zu vergilben. Für das Leben müssen die Albstädter selbst sorgen; die Stadt sucht deshalb den Dialog mit ihnen und hat mehrere Termine für Informationsveranstaltungen anberaumt. Der Infoabend für die Industrie hat bereits stattgefunden; ein Dutzend Firmenvertreter ließ sich in der Tailfinger Technologiewerkstatt von Stüve, Benjamin Hueber von der Beratungsfirma „dr. jacob energy research“ und Jonas von Festenberg von der IHK Reutlingen erklären, was diese zu bieten haben: Vermittlung von Expertise, Beratung in Sachen Förderung, vor allem aber Vernetzung mit Gleichgesinnten – die Erfahrung lehrt, dass vieles einfacher wird, wenn man nicht allein dasteht.

Werden die Klimaziele erreicht? Die linke Ecke ist die der Optimisten – die junge Dame scheint eher skeptisch zu sein, Foto: Martin Kistner

Momentan, das machte die Befragung der Gäste klar, ist der Respekt vor der Aufgabe groß – und die Skepsis noch größer. Nach ihrer Zuversicht angesichts der bekannten Klimaziele befragt, ordneten sich die meisten auf der Skala von eins bis zehn irgendwo in der Mitte ein – und auf die Frage, wie sie den momentanen Beitrag ihres Unternehmens zur Energiewende einstuften, noch ein bisschen weiter unten.

Die Gründe sind offensichtlich: Klimaschutz verursacht Kosten, und Kosten fürchten in Zeiten der Konjunkturflaute und des Strukturwandels alle. Allerdings könnte der Klimawandel am Ende noch teurer werden als der Klimaschutz.

Info-Tage:

Nach der Industrie sind die Bürgerinnen und Bürger an der Reihe: Am Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Oktober, können sie sich jeweils von 9 bis 18 Uhr im Ebinger KulTurm von der Energieagentur Zollernalb über ihre Möglichkeiten beraten lassen, CO₂ einzusparen. Die erforderliche Anmeldung wird unter der Rufnummer 07433/92-1385 oder über die E-Mail-Adresse energieagentur@zollernalbkreis.de entgegen genommen.