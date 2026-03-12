Pilotprojekt auf Parkplätzen: Bürger können eigene Begegnungsorte in Freiburg gestalten

Freiburg ermöglicht nichtkommerzielle Treffpunkte auf Parkplätzen. Diese können von Vereinen und Gruppen gestaltet und genutzt werden.
In Freiburg soll es künftig möglich sein, auf öffentlichen Parkplätzen am Straßenrand sogenannte „Parklets“ einzurichten. Die Stadt hat nun einen entsprechenden Pilotversuch gestartet, für den sich Vereine und andere Gruppen bewerben können. Vorbild beim Genehmigungsverfahren und bei der Konzeption sei das Konzept der Stadt München, so Rathaussprecherin Tabea Krauß: „Das Münchner Modell zeigt gut, wie Nachbarschaftsprojekte in Form von Parklets einen Mehrwert für den öffentlichen Raum schaffen können und wie sich Ideen zur Umnutzung des öffentlichen Raums erproben lassen.“