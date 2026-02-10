Piloten und Flugbegleiter: Crews der Lufthansa gehen am Donnerstag in den Streik

Streik bei Lufthansa: Wer am Donnerstag fliegen will, könnte am Boden bleiben. Was hinter dem Konflikt um neue Billig-Töchter und Tarifverträge steckt.
Frankfurt/Main - Passagiere der Lufthansa müssen an diesem Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind gleichzeitige Arbeitskampfmaßnahmen der Piloten und Flugbegleiter über den ganzen Tag. Bestreikt werden sollen sämtliche Starts ab Deutschland. Auch Frachtflüge sind im 100. Jubiläumsjahr der Lufthansa betroffen. Das genaue Ausmaß der Ausfälle war zunächst unbekannt. Man warte auf genauere Informationen von Seiten der Gewerkschaft, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.