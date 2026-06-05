Pilgertour: „Pure Freude“ – Rosenfelder erreicht nach 64 Tagen den Petersdom in Rom

Nach 64 Tagen auf Schusters Rappen, 1525 Kilometern auf den Sohlen und über 17.000 Höhenmetern in den Beinen hat Gerd Hölle sein großes Ziel erreicht: Er steht vor dem Petersdom in Rom. „Es war pure Freude, als ich dort ankam“, sagt der 66-jährige Leidringer, „und ein überwältigendes Gefühl, dass es möglich ist, aus eigener Leistung ein großes Ziel zu erreichen und die Freude am Wandern und Beharrlichkeit wichtiger sind als viel Gepäck.“

Tatsächlich wog der Rucksack nur etwas über sechs Kilogramm, was angesichts der Übernachtungen in Hotels und in ein paar Pilgerunterkünften etwas einfacher war, wie er einräumt. Staunend vor dem berühmten Renaissance-Bauwerk stehend, ließ er seine Reise Revue passieren.

Da waren die vielfältigen Landschaften von der Schwäbischen Alb und dem Allgäu, überzogen von ungewöhnlich viel Schnee, als er Ende März losmarschiert war – die Alpenlandschaft bei der Zugspitze und wieder Schnee, der ihn zwei Tage zum Pausieren zwang. Dann die Grenze am Brenner, wo ihm der letzte Schnee begegnete, das Eisack- und Etschtal in Südtirol, wo aus der Ferne die Dolomiten grüßten und im Tal die Obstbäume blühten.

Paläste, Gebirgszüge und verwinkelte Gassen

Nach Trient erreichte der Pilger das unberührte Valsugana. Dort hatte er einen seiner schönsten Eindrücke auf dem Castel Pergine: eine beeindruckend restaurierte Burg mit einfachen Unterkünften, einem malerischen Innenhof und feinem Essen. Und dann der Anblick des Meeres – ein überwältigender Moment, schwärmt Hölle.

„Geschafft vom Zollernalbkreis ans Meer“, waren seine Gedanken. „Aus Venedig bin ich allerdings geflüchtet, da waren mir zu viele Touristen“, sagt er. Zudem habe er dort ein mulmiges Gefühl gehabt und für ein paar Stunden habe er mit dem Gedanken gespielt, seine Reise abzubrechen. Doch sie verflogen so schnell, wie sie gekommen waren. Weiter ging es in Richtung Ravenna und von dort in den Apennin, den langen italienischen Gebirgszug. „Dort war es wichtig, dass ich mit meinem Tablet navigieren konnte, da mich der Abstecher nach Venedig von der Via Germanica abbrachte“, erläutert der Weitwanderer.

Die Wanderschuhe haben ihren Dienst erfüllt. Foto: Privat

Diesem alten Pilgerweg war er größtenteils gefolgt. Aber die Beschilderung des Pilgerweges war unterschiedlich gut. Für Arezzo in der Toskana nahm er sich Zeit, um die romantische Stadt mit ihren Palästen zu erkunden, bevor der Weg ihn weiter nach Orvieto in Umbrien führte. Die mittelalterlichen Städte und Dörfer mit verwinkelten Gassen gefielen ihm, doch am meisten beeindruckte ihn die Landschaft: üppig blühende Mohnfelder und Wiesen, Oliven- und Haselnussplantagen und überall majestätische Zypressen. Da sei es auch nicht so schlimm gewesen, dass er kaum auf andere Pilger getroffen ist.

Bekanntschaften entlang des Weges

Erst vor Rom wurden es mehr, wie beispielsweise eine Gruppe Kanadierinnen, die eine Woche den Pilgerweg gingen, oder zwei Brasilianer, die nach Norden auf die Pilgerstrecke Via Francigena zusteuerten. Lustig fand Hölle auch den Austausch mit einem Schweizer Paar, das mit zwei Packeseln unterwegs war. Beeindruckt haben den deutschen Pilger vor allem die Italiener: „Sie sind so herzlich und immer hilfsbereit“, schwärmt der Schwabe. Er erinnert sich an vier ältere Italiener in einer Bar, die mit ihm ins Gespräch kamen. Hölle konnte nur antworten: „No capito – ich habe es nicht verstanden“, was Gelächter hervorrief.

Angekommen: Glücklich und ein wenig erschöpft genießt Gerhard Hölle seine Zielstadt. Foto: Privat

Dann war da noch der freundliche Kioskbesitzer, der ihm eine Widmung in sein Pilgerbuch schrieb und sich später so freute, als er ihm in der Stadt wiederbegegnete. Auch kam es vor, dass mitleidige Autofahrer anhielten und den Wanderer mitnehmen wollten, was er dankend ablehnte.

Doch es gab sie auch, die schwierigen Momente auf seiner langen Wanderung. So griffen ihn Hunde an, als er an einem einsamen Bauernhof vorbeilief. Seine Wanderstöcke taten dabei gute Dienste. Auch die Überquerung des Flusses Po, die nur neben einer viel befahrenen Straße möglich war, war eine Herausforderung.

All diese Gedanken und Erinnerungen gingen dem Rentner durch den Kopf, als er schließlich vor der größten Basilika der Christenheit stand. Vielleicht auch religiöse oder spirituelle in der Weise, dass ihn die Reise gelehrt hat, noch mehr Respekt vor der Natur zu haben und zu erkennen, was wichtig ist im Leben. Was bleibt von dem langen Trip? Große Gelassenheit, ein flüchtiger Blick auf neue Ziele und die Erinnerung an eine unvergessliche Tour mit wenig Gepäck und die Erkenntnis: Der Weg ist das Ziel.