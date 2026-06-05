Pilgertour: „Pure Freude“ – Rosenfelder erreicht nach 64 Tagen den Petersdom in Rom

Gerd Hölle aus Rosenfeld-Leidringen ist nach neun Wochen Weitwanderung in Rom eingetroffen. Ein Gespräch über schöne Begegnungen und herausfordernde Momente.
Nach 64 Tagen auf Schusters Rappen, 1525 Kilometern auf den Sohlen und über 17.000 Höhenmetern in den Beinen hat Gerd Hölle sein großes Ziel erreicht: Er steht vor dem Petersdom in Rom. „Es war pure Freude, als ich dort ankam“, sagt der 66-jährige Leidringer, „und ein überwältigendes Gefühl, dass es möglich ist, aus eigener Leistung ein großes Ziel zu erreichen und die Freude am Wandern und Beharrlichkeit wichtiger sind als viel Gepäck.“