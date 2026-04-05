Monatelang hat TV-Moderator Pierre M. Krause gegen einen bösartigen Tumor gekämpft. Nun erzählt er offen, dass er durch den Krebs auch enge Freunde verloren hat.
Monatelang hat der TV-Moderator Pierre M. Krause gegen den Krebs gekämpft – und dabei sind seinen Worten zufolge auch Freundschaften zu Bruch gegangen. „Ich habe wirklich Freunde – von denen ich dachte, das sind meine besten Freunde – verloren, weil da plötzlich totale Funkstille war“, sagte der 49-Jährige in der neuen Folge von „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ auf YouTube. Das sei das Privateste, was er je erzählt habe. Böse sei er ihnen überhaupt nicht. „Ich bin vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber ich bin nicht böse.“