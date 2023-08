Mit einem Picknickkorb sind die Besucher in den Heiligenzeller Schlösslegarten gekommen. Gestärkt an Leib und Seele sind sie nach Hause: Der Abend in Sonnengelb war für alle, die daran teilgenommen, von bleibendem Eindruck.

Schlicht blieb das Programm. Von der Ortsverwaltung wurden Tische und Bänke gestellt, für den Rest sorgten die Gäste. Sie brachten ihr Picknick selbst mit. Aber sie haben nicht nur für sich gesorgt, sondern an den mitgebrachten Köstlichkeiten auch ihre Nachbarn teilhaben lassen. „Komm, probier mal“, oder „Greif zu“ waren Einladungen, die an diesem Abend an jedem Tisch ausgesprochen wurden.

Mit der Sonne strahlten die Gäste am Freitagabend unter den Erlen im Schlösslegarten von Heiligenzell ohnehin um die Wette. Schließlich waren die meisten ganz in Gelb gekommen.

Jeder der Gäste hatte etwas Gelbes an seiner Kleidung und sei es nur eine gelbe Krawatte, wie sie sich Altortsvorsteher Gerold Eichhorn umgebunden hatte. Aus gelben Decken wurden leuchtend gelbe Tischdecken. Einige Frauen zeigten sich gelb behütet oder mit einem neckischen Fascinator in Quietschgelb im Haar. Gegenseitig wurde sich bestaunt und die gelbe Kleidung begutachtet.

Auch ein Geburtstagslied wurde gesungen

Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp kam selbst im gelben Kleid und freute sich über die zahlreichen Gäste. 80 Heiligenzeller hatten sich angemeldet, mehr als 100 waren gekommen. Einige Besucher hatten einen gemütlichen Faltstuhl mitgebracht und die Mitglieder der Feuerwehr mit Gerold Kadenbach und Etienne Kerstin bedienten den Zapfhahn am kleinen Bierfass.

Am Tisch mit Karin Britsch war für das Wohl aller Gäste gesorgt. Karin Britsch feierte ihren Geburtstag und nahm ihre Gäste ganz einfach mit in den Schlösslegarten. „Um nichts in der Welt wollte ich mir diesen Abend nehmen lassen“, erklärt die Heiligenzellerin fröhlich. Sie hat für das leibliche Wohl an ihrer Tafel gesorgt und die Gäste mussten lediglich Besteck, Gläser und Teller mitbringen. Selbstverständlich haben ihr alle Gäste ein Geburtstagslied gesungen.

„Es sind mehr Gäste gekommen, als angemeldet waren. Da sind wir aber ganz pragmatisch“, erklärte Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp. Flugs standen weitere Tische im Gras.

Ein Sonnenblumenfeld inspirierte Schrempp

Spontan hatte die Ortsvorsteherin die Idee zu diesem Abend. „Als im Juli das Wegkreuz am Ortseingang eingeweiht worden ist und ich das riesige Feld mit Sonnenblumen gesehen habe, ist mir diese Idee gekommen“, berichtete Schrempp. Im Handumdrehen entstand aus der Idee zum gemeinsamen Picknick ein Plan für eine Veranstaltung und nahezu einen Monat später daraus ein Abend mit mehr als 100 glücklichen Menschen.

Außerdem sei der Schlösslegarten viel zu schön, als dass er viele Tage im Jahr ungenutzt bleibe. „Dieser Garten ist für die Gemeinschaft“, betonte Schrempp. Diese wurde an diesem Abend gepflegt. Die Gäste stellten an allen Tischen fest: „In Gemeinschaft schmeckt es am besten.“ So gelingt ein dörfliches Miteinander über den eigenen Gartenzaun hinaus.

Fortsetzung ist geplant

Wer sich in diesem Jahr nicht so recht traute, weil er nichts in Gelb fand oder dem das doch nicht so ganz geheuer erschien, hat nun ein weiteres Jahr Zeit, um seine Garderobe diesbezüglich aufzufrischen. Denn die Ortsvorsteherin versprach: „Im kommenden Jahr machen wir das wieder. Ich bin begeistert von dem großen Anklang.“

Das ist im Schlössle noch geplant

Eine Kunstausstellung

mit Bildern und Skulpturen ist am 16. und 17. September im Heiligenzeller Schlössle zu sehen.

Einen Frauenflohmarkt

gibt es am 13. Oktober ab 19 Uhr im Schlössle