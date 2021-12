2 Thomas Bob und Jutta Becker-Bob bedanken sich bei ihrem Team, den Patienten, den Ärzten und anderen Wegbegleitern. Foto: Bob

Nach 35 Jahren Selbstständigkeit ist für Thomas Bob und Jutta Becker-Bob Schluss. Zum Jahresende gehen sie in den Ruhestand. Während die Epfendorfer Praxis von Jennifer Raus übernommen wird, konnte in Rottweil kein Nachfolger gefunden werden.















Epfendorf/Rottweil - "Wir haben gelernt, gelehrt, therapiert, gelacht und auch getrauert. Wir sind dankbar für das Vertrauen und jeden Moment und jede Erfahrung, medizinisch, privat und freundschaftlich, die wir mit unseren Patienten erleben durften", sagt das Ehepaar. Auch den zuweisenden Ärzten und dem Team sei man sehr dankbar.

Thomas Bob hatte mit einer Praxis in Rottweil begonnen. Seit 15 Jahren wird parallel auch am Standort Epfendorf in der Bösinger Straße therapiert. Besonders froh ist er, dass mit Jennifer Raus eine gute Nachfolge für die Praxis in Epfendorf gefunden werden konnte.

Raus ist 31 Jahre alt und Mutter eines Sohnes. Nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin arbeitete sie sieben Jahre lang in einer Praxis in Haigerloch. Diese war neben den orthopädischen auch auf neurologische Behandlungen spezialisiert. "Dadurch konnte ich viele Erfahrungen, insbesondere auch in der Behandlung von Kindern sammeln", sagt Raus.

Erweitert wurde das Behandlungsspektrum durch diverse Fortbildungen, etwa reflektorische Atemtherapie, manuelle Therapie und Vojtatherapie. Neben Behandlungen für Erwachsene, wie Lymphdrainage und Krankengymnastik, bietet Jennifer Raus in ihrer "Körpermanufaktur" auch Behandlungen für Säuglinge und Kinder an.

Die langjährigen Mitarbeiterinnen Katharina Faist und Nicole Joos werden übernommen. Faist arbeitet seit 13 Jahren in Epfendorf, Joos war 22 Jahre lang in Rottweil tätig und kommt nun auch nach Epfendorf. Sophia Hug wird das Team komplettieren.

Die Praxis in Rottweil wird zum Jahresende schließen. Für sie konnte kein Nachfolger gefunden werden. Überhaupt gebe es einen Mangel an Physiotherapeuten, weiß Jutta Becker-Bob. Die Ausbildung sei recht teuer, die Bezahlung mäßig und die Arbeit stressintensiv. Wo man früher noch 40 Interessenten hatte, seien es heute nur noch zehn. In den nächsten vier bis fünf Jahren werde das angesichts vieler Therapeuten im Rentenalter noch schlimmer, prognostiziert die Epfendorferin.

Jennifer Raus freut sich derweil auf ihre Selbstständigkeit und darauf, ab 3. Januar in den modernisierten Praxisräumen in Epfendorf starten zu können. Weitere Informationen: www.deine-koerpermanufaktur.de