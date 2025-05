Die Übergabe der Physiopraxis im Dauchinger Löwen ist erfolgreich abgeschlossen.

Vor 18 Jahren hatte Ralf Fischer seine Physiotherapiepraxis gegründet und war zunächst für drei Jahre in den Räumen des ehemaligen Pfarrhauses. Vor 15 Jahren erfolgte dann der Umzug in das Gebäude Seniorenwohnanlage Löwen in der Vorderen Straße 4.

In diesen Tagen erfolgte der fließende Übergang an die inhabergeführte Physioteam Dauchingen GmbH & Co. KG mit einem der drei Geschäftsführer Tobias Flottmeier, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Alle 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden übernommen, so auch Daniela Mayer, die weiterhin für die Leitung der Verwaltung verantwortlich ist.

Sandra und Ralf Fischer war die Übernahme aller Mitarbeiter wichtig und ebenso die Tatsache, dass sich für die 80 bis 140 Patienten, die pro Tag in Behandlung sind, nichts ändern wird. Beide dankten allen Patienten für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Geschäftsführer Tobias Flottmeier hat mit der Gemeinde einen neuen Mietvertag für die bestehenden Räume unterzeichnet und freut sich, die Praxis in gewohnter Weise weiterzuführen. Dessen Physioverbund hatte vor rund drei Jahren auch eine Physiopraxis in Schura übernommen und ebenfalls in gewohnter Weise weiterbetrieben. Sandra und Ralf Fischer dankten Bürgermeister Torben Dorn für die unkomplizierte und angenehme Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren im Gebäude der Seniorenwohnanlage Löwen.

Dieser freute sich über den reibungslosen und fließenden Übergang und wünschte Tobias Flottmeier alles Gute für die Physioteam Dauchingen GmbH & Co. KG.