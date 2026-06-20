Physiotherapeutin in Balingen: „Viele fühlen sich schon morgens wie gerädert“

Warum es so wichtig ist, dem Körper Phasen echter Erholung zu gönnen - und wieso das Thema stärker in den Blickpunkt gerückt werden sollte.

Es klingt paradox: Immer mehr Menschen kümmern sich heute bewusster um ihre Gesundheit als früher. Sie achten auf ihre Ernährung, bewegen sich regelmäßig, treiben Sport und investieren Zeit in ihr körperliches Wohlbefinden. „Und dennoch“, weiß Physiotherapeutin Ines Hess aus dem Praxisalltag zu berichten, „begegnen mir immer häufiger Menschen, die trotz dieser gesunden Gewohnheiten unter anhaltenden Beschwerden leiden: Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich, Rückenbeschwerden, Erschöpfung oder das Gefühl, nie wirklich zur Ruhe zu kommen.“

Eine gesunde Lebensweise und trotzdem vermehrt körperliche Symptome - diese Beobachtung hat sie zum Anlass genommen, um Ursachenforschung zu betreiben. In Gesprächen hat Ines Hess den Patienten in ihrer Balinger Physiotherapiepraxis „Praxisräumle“ sprichwörtlich auf den Zahn gefühlt und einen „gemeinsamen Nenner“ identifiziert, der sich wie ein roter Faden durch ganz viele Lebensgeschichten zieht: Ein Alltag, der von hoher Taktung, Verantwortung und ständiger Verfügbarkeit geprägt ist.

„Viele Betroffene funktionieren gut, meistern Beruf und Familie, kümmern sich um ihre Gesundheit“, schildert sie die Situation. „Dabei merken sie gar nicht, wie viel innere Anspannung sie dauerhaft mit sich tragen.“

Ständig unter Spannung

Den Blick ständig am Smartphone (man könnte ja eine wichtige Nachricht verpassen), abends um zehn mal schnell noch was fürs Büro machen - das sei für viele gang und gäbe. Doch nicht nur andauernder beruflicher Stress habe das Potenzial, körperliche Beschwerden hervorzurufen. „Es gibt auch den Freizeitstress“, sagt Ines Hess. Soll heißen: Wer etwa beim Sport übertriebenen Ehrgeiz an den Tag legt oder seine freie Zeit so verplant, dass kein Moment zum Durchatmen bleibt, ist in dieser Hinsicht ebenfalls gefährdet.

Ständig unter Spannung stehen, nie richtig abschalten können - dieser Entwicklung muss der Körper dann irgendwann Tribut zollen. Das Resultat sind Kopf-, Schulter- und/oder Nackenschmerzen sowie dauerhafte Erschöpfung. „Viele wachen müde auf, fühlen sich schon morgens wie gerädert“, schildert sie ihre Erfahrungen aus der täglichen Praxis.

Das „gesunde Maß“ fehlt

Wie kann es gelingen, aus diesem Kreislauf auszubrechen? Dass gewisse Verpflichtungen nun mal da und nicht mit einem Handstreich aus der Welt zu schaffen sind, weiß auch die Therapeutin. Die Krux sei vielmehr, dass das „gesunde Maß“ immer häufiger verloren gehe. Ein einfaches Beispiel: Soziale Medien sind, etwa zur Pflege von Kontakten, durchaus hilfreich. Ist man allerdings ständig auf Facebook und Co. unterwegs, verursachen die Reizüberflutung, das Multitasking und der permanente soziale Druck der Verfügbarkeit echten Stress.

Hier gelte es, rechtzeitig die Handbremse zu ziehen, unterstreicht sie und rät dazu, während des Tages mehrere kleine Pausen einzulegen, auf bewusstes Atmen zu achten und konsequent Zeitfenster für Entspannung zu reservieren. „In diesen sollte man das Smartphone zur Seite legen und das machen, was man wirklich gerne macht“ - etwa ein Buch lesen, malen und/oder die Natur genießen.

Bewusste „Retreats“

Mit der Zeit sei die Entspannung dann strukturell spürbar. „Das Gewebe wird weicher, die Gelenke beweglicher“ - ein Effekt, der auch messbar sei. „Der Organismus kann gut stoffwechseln. Aber nicht, wenn das Nervensystem ständig feuert“, zeichnet Ines Hess ein passendes Bild.

Gemeinsam mit dem jeweiligen Patienten erarbeitet sie in ihrer Physiotherapiepraxis ein individuelles Übungsprogramm und gibt Tipps für den Alltag. Dabei helfen, das Nervensystem zu regenerieren und den Körper bewusst herunterzufahren, könne auch ein sogenannter „Tages-Retreat“, ein bewusster Kurzzeit-Rückzug.

„Bewegung, Ernährung und Training bleiben dabei wichtige Bausteine für die Gesundheit. Diese können ihre volle Wirkung jedoch nur entfalten, wenn der Körper auch Phasen echter Erholung erlebt“, betont Ines Hess, der es ein Anliegen ist, dies nach außen zu kommunizieren. „Denn aus meiner Sicht ist das ein Thema, das viele Menschen betrifft und über das wir als Gesellschaft leider noch zu wenig sprechen“, macht sie deutlich.