Physiotherapeutin in Balingen: „Viele fühlen sich schon morgens wie gerädert“

Warum es so wichtig ist, dem Körper Phasen echter Erholung zu gönnen - und wieso das Thema stärker in den Blickpunkt gerückt werden sollte.
Es klingt paradox: Immer mehr Menschen kümmern sich heute bewusster um ihre Gesundheit als früher. Sie achten auf ihre Ernährung, bewegen sich regelmäßig, treiben Sport und investieren Zeit in ihr körperliches Wohlbefinden. „Und dennoch“, weiß Physiotherapeutin Ines Hess aus dem Praxisalltag zu berichten, „begegnen mir immer häufiger Menschen, die trotz dieser gesunden Gewohnheiten unter anhaltenden Beschwerden leiden: Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich, Rückenbeschwerden, Erschöpfung oder das Gefühl, nie wirklich zur Ruhe zu kommen.“