Albstädter Firma Groz-Beckert zapft großflächig die Sonne an

4 Die Simulation zeigt: So sehen ddie Module von der B463 aus. Foto: Stadtplanungsamt

Albstadt-Ebingen - Versiegelt sind die Parkplätze der Firma Groz-Beckert südlich der Bundesstraße 463 neben dem Gesundheits- und Bildungszentrum ohnehin – deshalb sollen sie wenigstens als Standflächen für Photovoltaikanlagen (PV) der Umwelt nutzen: Drei große Überdachungen, mit PV-Modulen bestückt, will der Hersteller von Nadeln und Systemtechnologie für die Textilindustrie in drei Bauabschnitten in diesem Jahr und den beiden Folgejahren errichten. Zusätzlicher Vorteil für die Arbeitnehmer der Firma: Im Sommer stehen ihre Autos im Schatten.

So viel Strom wie 689 Vier-Personen-Haushalte brauchen

Laut Thomas Klink vom Stadtplanungsamt, Abteilung Bauordnung, der die Pläne im Technischen und Umweltausschuss vorgestellt hat, wird die erste Überdachung 63,4 mal 25 Meter groß sein, 1870 PV-Module mit 766 kWp tragen – "Kilowatt Peak" zeigt die maximale Leistung an – und 770 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr (kWh/a) liefern. Die zweite Überdachung wird mit 102 mal 21 Metern die größte, trägt 2790 Module mit 1143 kWp und liefert 1,2 Millionen kWh/a. Überdachung Nummer drei soll 72 mal 21 Meter Fläche bedecken, 2015 Module mit 826kWp tragen und 780 000 kWh/a liefern.

In der Summe macht das am Ende 2 755 000 Kilowattstunden, welche die Sonne gratis liefert. 517 Tonnen an Kohlendioxyd werden damit pro Jahr eingespart, erklärte Klink. Das entspricht dem Stromverbrauch von 689 Vier-Personen-Haushalten. Alle Überdachungen werden laut Thomas Klink eine Höhe von sechs Metern haben.