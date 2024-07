Die Bürgerenergie Deißlingen (BED) hat ein ehrgeiziges Projekt in Angriff genommen: Auf einer Fläche von etwa 14 bis 16 Hektar im Gewann „Primholz“ nahe der Firma Knauf in Lauffen soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. Das war in der Hauptversammlung zu erfahren.