Photovoltaik-Kurs mit sozialem Hintergrund: Wie das Solarcamp Freiburg die Energiewende anpacken will

Wie das Solarcamp Freiburg die Energiewende anpacken will

1 Die Teilnehmer des Solarcamp Freiburg sitzen auf einem Übungsdachstuhl mit montierten Solarmodulen. Foto: Solarcamp Freiburg

Das Camp will Menschen den Einstieg in die Photovoltaiktechnik ermöglichen. Die Initiative organisierte nun schon zum zweiten Mal ihren Kurs. Das Ziel: Verstärkung für mehr Nachhaltigkeit.









Für den Kampf gegen den Klimawandel braucht es helfende Hände, etwa in der Solarbranche. Doch die fehlen häufig. Eine Freiburger Initiative will das ändern und veranstaltete mehrere Solarcamps. Die Teilnehmer lernen dort erst Theorie, dann Praxis kennen und bekommen so neue Perspektiven. Janelin Gutzeit vom Organisationsteam des Solarcamp Freiburg sprach mit unserer Redaktion über das Projekt und zog Bilanz.