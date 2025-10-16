Photovoltaik & Co: Wie Steinen den Energiebedarf optimieren will

Die Energiemanagerin von Steinen, Helen Eschbach, hat dem Gemeinderat ihre Agenda vorgestellt.
Helen Eschbach, die neue Energiemanagerin, hat ihr Aufgabengebiet dem Gemeinderat vorgestellt. Sie kümmert sich um die energetische Optimierung der Verbrauchsstellen der Gemeinde, während sich ihr Kollege, Klimaschutzmanager Ronny Buth, unter anderem mit der Umsetzung spezifischer Energie- und Klimaschutzmaßnahmen beschäftigt. Bürgermeister-Stellvertreter Dietmar Ernst sagte, die Stelle der Energiemanagerin werde zu 90 Prozent vom Bund gefördert. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet. Eschbach konnte sich gegen elf Mitbewerber durchsetzen.