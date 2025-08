In Sachen Photovoltaik im Bereich Ramselhof auf Schonacher Gemarkung sind die nächsten Schritte eingeleitet. Und noch um weitere Vorhaben ging es in der GVV-Sitzung.

Baurecht ist in Deutschland keine einfache Sache – wer gar einen Bebauungsplan neu erstellen muss, braucht Nerven, Geld und Zeit. Vor allem, wenn eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) nötig ist. Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Raumschaft Triberg hatte nun gleich mehrere solcher Vorhaben vorliegen.

So ging es nun um die Abwägung der Stellungnahmen zur FNP-Änderung in Sachen Sommerberg und Ochsencamp auf Schönwälder Gemarkung. „Ein sehr schlüssiges, schönes Projekt“, meinte Verbandsvorsitzender Gallus Strobel vor allem zum touristisch bedeutsamen Bereich Ochsencamp. In der Versammlung wurden die öffentlichen und privaten Stellungnahmen abgewogen – letztlich fiel der einstimmige Feststellungsbeschluss für die FNP-Änderung.

Weiter ging es in Schonach: Bei dieser Änderung des FNP geht es um eine großflächige Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Bereich Ramselhof mit rund 5,6 Hektar Größe. Die Gemeinde begrüße das Vorhaben. Eine Potenzialanalyse von 2024, in der die fragliche Fläche als Potenzialfläche kartiert ist, ist Grundlage für entsprechende Anfragen und Baugesuche. Da solche Anlagen nicht als privilegiert gälten, ist zur Genehmigung die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich – als planungsrechtliche Grundlage dient der FNP.

Beim Beschluss enthielt sich Triberg. Dennoch soll der FNP, wie vorgeschlagen, im Bereich Ramselhof geändert werden. Dazu wurde die frühzeitige Beteiligung der Bürger, Behörden und Träger öffentlicher Belange beschlossen.