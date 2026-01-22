Phosphorrückgewinnung: Entsorgung gemeinsam neu denken

In drei Jahren wird die Phosphorrückgewinnung verpflichtend. Bisingen möchte Kooperationspartner sein bei der Ausarbeitung eines neuen Verwertungskonzepts.
Wohin mit dem Klärschlamm? Und wie soll er zukünftig verwertet werden? Mit diesen Fragen wird sich der Bisinger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschäftigen. Hintergrund: Die Verwertungsanlage auf der Kläranlage in Balingen, auf der der Klärschlamm aus dem Zollernalbkreis seit Anfang des Jahres 2009 getrocknet und thermisch verwertet wird, arbeitet seit Anbeginn nicht optimal.