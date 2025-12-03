Phonomuseum in St. Georgen: Als die Zeit erstmals eine Stimme hatte

Zur damaligen Zeit eine echte Sensation – eine Uhr, die die Zeit nicht nur auf dem Zifferblatt anzeigt, sondern auch ansagen kann. Im Phonomuseum ist die „sprechende Uhr“ ausgestellt.
Das Deutsche Phonomuseum ist mit über 300 Exponaten ausgestattet, die die Entwicklung und Geschichte der mechanischen Tonaufzeichnung zeigen. Das Museum blickt auf die vergangenen 150 Jahre zurück, in der auch die „sprechende Uhr“, oder auch „Hiller-Uhr“, nach Bernhard Hiller benannt, eine prägende Rolle spielt. Sie gehörte in der damaligen Zeit zu den bahnbrechendsten technischen Errungenschaften.