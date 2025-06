Phishing & Viren: Schutz vor Cybercrime: Verbraucher werden nachlässiger

1 Cyberkriminelle agieren im Verborgenen - sie wollen Daten haben, um damit Geld zu machen oder anderen Schaden zuzufügen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa Ein angeblicher Lottogewinn, für den noch Daten fehlen, ein allzu billiges Produkt im Online-Handel, das nie ankommt - oder gar ein Virus. Cybercrime hat viele Facetten. Wie schützen sich die Bürger?







Bonn - Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher werden beim Thema Cybersicherheit trotz hoher Gefahren einer Umfrage zufolge nachlässiger. Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn mitteilte, gaben nur noch 44 Prozent von gut 3.000 Befragten an, dass sie sichere Passwörter verwendeten. Das sind drei Prozentpunkte weniger als bei einer Umfrage vor einem Jahr und 13 Prozentpunkte weniger als 2023.