Den Haag (dpa) - Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte ist in einem Flugzeug in den Niederlanden gelandet, wo ihm vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Prozess gemacht werden soll. Dem 79-Jährigen werden zahlreiche Morde im sogenannten Krieg gegen Drogen zur Last gelegt.