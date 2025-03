Philippinen: Erste Anhörung von Ex-Präsident Duterte vor Weltstrafgericht

2 Duterte wird zwei Tage nach seiner Ankunft in Den Haag erstmals vor den Richtern erscheinen. Foto: Omar Havana/AP/dpa

Als Präsident der Philippinen führte Rodrigo Duterte einen erbarmungslosen Krieg gegen Drogenkriminalität. Jetzt soll er in Den Haag erstmals vor dem Weltstrafgericht erscheinen.









Link kopiert



Den Haag/Manila - Der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte soll am frühen Nachmittag erstmals vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erscheinen. Die Anhörung des 79-Jährigen sei für 14 Uhr MEZ angesetzt, teilte der IStGH mit. Duterte war am Dienstag auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls des Strafgerichtshofs auf dem Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila festgenommen und am Mittwoch dem Gericht übergeben worden.