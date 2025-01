Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung: Neun Studierende erhalten Stipendien

Neun Studierende aus dem Zollernalbkreis erhalten 2025 Unterstützung von der Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung; acht davon studieren an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. In einer Feierstunde im Philipp-Matthäus-Hahn-Museum in Onstmettingen hat Günther-Martin Pauli ihnen ihre Urkunden überreicht – der Landrat erklärte in seiner Ansprache, junge, motivierte Menschen wie diese Neun machten Hoffnung in einer Zeit der Krisen.

Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, äußerte ebenfalls die Zuversicht, dass die Stipendiaten mit ihrem fachlichen Know-how und ihrer sozialen Kompetenz einen Beitrag zur Lösung drängender globaler Probleme erbringen könnten. Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer wiederum wünscht sich, dass die jungen Talente dem Hochschulstandort und der Region auch in Zukunft verbunden bleiben mögen.

Julia Grieswald aus Bisingen absolviert in Sigmaringen ein Masterstudium Betriebswirtschaft und Management, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule und leitet die Volleyballabteilung des TSV Burladingen. In ihrer Bachelorarbeit hat sie einen Verhaltenskodex für KI-gestützte Anwendungen entwickelt, der den sicheren und ethischen Umgang mit neuen Technologien im Finanzbereich ermöglichen soll. Partner war dabei die Volksbank Hohenzollern-Balingen.

Abdel Latif Turaan stammt aus Afghanistan, wo er nach dem Bachelorabschluss als Data Analyst und Berater arbeitete. Seit März 2024 absolviert er an der Hochschule ein Masterstudium Data Engineering and Consulting. Bouhala Rihab kommt aus Marokko, ist seit Oktober 2023 im Bachelorstudiengang Digital Technology and Consulting eingeschrieben und arbeitet parallel dazu als Werkstudentin bei Aldi.

Auch ehrenamtliches Engagement wird honoriert

Wie schon der Fall Julia Grieswalds zeigte, honoriert die Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung bei der Stipendienvergabe neben exzellenten Leistungen im Studium auch ehrenamtliches Engagement. Marius Endreß studiert Betriebswirtschaft und Management im Masterstudiengang und ist zudem Fußballtrainer beim SV Rangendingen. David Kuder studiert in Albstadt IT Security und ist Truppmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen. Lea Steinlehner, Studentin der Medizintechnik an der Hochschule Furtwangen, ist im Musik- und im Tennisverein in Weilen unter der Rinnen aktiv und leitet einen eigenen Fitness- und Gesundheitskurs bei der Katholischen Erwachsenenbildung Zollernalb in Schömberg.

Zwei wollen nach Südkorea

Drei weitere Studierende erhalten finanzielle Unterstützung für einen Auslandsaufenthalt: Lukas Fischer möchte für einen Doppelmasterabschluss zwei Monate in Wales verbringen. Arin Spinner studiert Advanced IT Security – ebenfalls ein Masterstudiengang – , arbeitet derzeit bei der Mercedes Benz Tech Innovation GmbH und verspricht sich von seinem Aufenthalt an der Dankook University in Südkorea eine fachliche und kulturelle Horizonterweiterung. Linda Schließus aus Bitz studiert Digital Technology and Consulting und arbeitet parallel dazu bei Compdata – auch sie will ein Semester in Südkorea verbringen und ihre Kenntnisse in Sachen IT-Sicherheit und künstlicher Intelligenz vermehren.

Für die nächste Vergaberunde der Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung können sich Studierende bis zum 15. April 2025 auf der Internetseite www.pmh-stiftung.de bewerben.