Führungswechsel im Förderverein des Philipp-Matthäus-Hahn-Museums: Nach fünf Jahren an der Vereinsspitze gibt Fritz Brenner den Vorsitz aus Altersgründen ab – er ist mittlerweile 80.

Ein Nachfolger soll in der kommenden Hauptversammlung gewählt werden; laut Brenner steht sein bisheriger Stellvertreter Leonhard Sassmannshausen zur Verfügung. Sollte er gewählt werden, dann wäre Reinhard Fritsch bereit, den verwaisten Stellvertreterposten zu übernehmen. Brenner hatte die Vereinsführung 2020 vom langjährigen Vorsitzenden Manfred Schaber übernommen.

Lesen Sie auch

Auch der Kassenwart will aufhören

Außer dem Vorsitz ist auch das Amt des Kassenwarts vakant; Rolf Seiz will aufhören. Die Entscheidung über diese Personalien fällt am Donnerstag, 20. März, im Museum, dem „Kasten“ in der Albert-Sauter-Straße 15. Die Hauptversammlung beginnt um 19.30 Uhr; auf der Tagesordnung stehen außer Wahlen die Jahresberichte, etwaige Anträge – sie sind bis Dienstag, 11. März, schriftlich an Fritz Brenner zu richten – sowie der Ausblick aufs Jahresprogramm.

Auf diesem stehen bisher ein Filmvortrag von Volker Lässing am 27. April, der Internationale Museumstag am 18. Mai, der Tag des offenen Denkmals am 14. September, der Tag der Begegnung am 19. Oktober und ein noch nicht terminiertes Konzert der Musik- und Kunstschule im Kasten.