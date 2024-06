1 Auf dem Sofa in der Schillerbuchhandlung: 2009 hat Philipp Kalenbach sie geschlossen. Foto: Martin Kistner

Philipp Kalenbach aus Ebingen feiert am Mittwoch, 26. Juni, seinen 70. Geburtstag.









Link kopiert



Für die Albstädter Bücherfreunde war seine Buchhandlung am Ebinger Ziegelplatz jahrzehntelang eine wichtige Anlaufstelle – und wer sich in Albstadt und vor allem in den Eyachtalortschaften für Kommunalpolitik interessiert, dem ist Philipp Kalenbach ebenfalls ein Begriff: Seit einem Vierteljahrhundert vertritt er die FDP im Albstädter Gemeinderat; auch bei den jüngsten Kommunalwahlen hat er wieder seine Qualitäten als Stimmbringer unter Beweis gestellt und die 3000-Stimmen-Marke nur um 47 Stimmen verfehlt. Im Juli beginnt seine sechste Wahlperiode im Stadtparlament.