1 Philipp Amthor hat einen Schwächeanfall erlitten. Foto: dpa/Jens Büttner

Philipp Amthor hat bei einer CDU-Pressekonferenz in Schwerin einen Schwächeanfall erlitten. Plötzlich knickten dem Politiker die Beine weg – er fiel zu Boden.









Bei seiner Vorstellung als künftiger Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns hat der 31-jährige Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor kurzzeitig einen Schwächeanfall erlitten. An einem Tisch neben dem designierten Landesparteichef Daniel Peters stehend, knickten Amthor am Mittwoch in Schwerin während der Pressekonferenz plötzlich die Beine weg.