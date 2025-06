Pharmabranche: 9-Milliarden-Dollar-Deal: Sanofi kauft US-Pharmafirma

1 Der fanzösische Pharmariese Sanofi stemmt einen Milliarden-Zukauf. (Archivbild) Foto: Eric Piermont/AFP/dpa Der französische Pharmariese Sanofi will mit einer Milliardenübernahme sein Arzneiangebot erweitern. Es geht um ein strategisch wichtiges Feld.







Paris - Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi will mit einer milliardenschweren Übernahme des US-Pharmaunternehmens Blueprint Medicines sein Geschäft mit seltenen immunologischen Krankheiten stärken. Sanofi werde 129 US-Dollar pro Aktie in bar zahlen oder 9,1 Milliarden Dollar (rund 8 Milliarden Euro), teilte das Unternehmen in Paris mit. Dies entspricht einem Aufschlag von 27 Prozent auf den Schlusskurs von Blueprint am Freitag.