Pharmabranche: Trump: USA subventionieren Gesundheitsversorgung anderer

Washington - US-Präsident Donald Trump will die hohen Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten senken – und nimmt dabei vor allem Europa ins Visier. "Wir subventionieren die Gesundheitsversorgung anderer", sagte der Republikaner im Weißen Haus bei der Unterzeichnung eines Dekrets, das verschreibungspflichtige Medikamente in den USA künftig deutlich günstiger machen soll. Um das zu erreichen, setzt Trump sowohl Pharmaunternehmen als auch ausländische Regierungen unter Druck.