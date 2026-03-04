Pharma-Industrie: Roche wächst entgegen dem Trend

Im Jahr 2025 hat das Unternehmen mehr als 700 Millionen Euro in die deutschen Standorte investiert und seinen Umsatz um 4,7 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro gesteigert.
Daniel Steiners, Vorstand der Roche Pharma AG, sprach beim Jahrespressegespräch des Pharmariesen am Mittwoch von einem enormem Fortschritt im Bereich der Medizin und der Medizintechnik“. Dieser vollziehe sich „nicht in kleinen Schritten, sondern in großen Sprüngen“ und in geradezu atemberaubendem Tempo. Die Innovationsdynamik sei enorm, sagte Steiners.