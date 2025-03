Pharma: Einstiger Corona-Überflieger Biontech streicht Stellen

1 Der Blick geht bei Biontech voraus bis ins Jahr 2030, dann will man mit mehreren Krebsmedikamenten auf dem Markt sein (Archivbild). Foto: Andreas Arnold/dpa

Biontech steckt weiter viel Geld in die Entwicklung neuer Medikamente - vor allem gegen Krebs. Weil die Erlöse schrumpfen, steht nun ein Verlust zu Buche. Das bleibt nicht ohne Folgen für Standorte.









Mainz - Biontech ist auf dem Weg zur Entwicklung von Krebsmedikamenten deutlich in die Verlustzone gerutscht und will nun Stellen abbauen. Das für seinen Corona-Impfstoff bekannte Mainzer Unternehmen teilte mit, Grund für die roten Zahlen seien die hohen Investitionen vor allem in teure klinische Studien. Vorgesehen sind neben einem Abbau von Stellen auch Stellenverlagerungen. Der Stammsitz Mainz soll gestärkt werden.