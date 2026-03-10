Pharma: Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues

Sahin und Türeci waren die Gesichter von Biontech - dem Unternehmen, das mit dem Partner Pfizer die erste Zulassung für einen Corona-Impfstoff bekam. Nun wagt das Forscher-Ehepaar noch einmal Neues.
Mainz - Die Impfstoff-Pioniere und Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das in der Corona-Pandemie weltweit bekannt gewordene Unternehmen verlassen und ein neues gründen. Die Eheleute scheiden spätestens Ende 2026 aus, dann enden ihre aktuellen Dienstverträge, wie Biontech in Mainz mitteilte.