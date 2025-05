Vor etwas über vier Jahren spielte die SV Elversberg noch in der Regionalliga und kam in der Bizerba-Arena nicht über ein 1:1 hinaus, nun winkt die Bundesliga. Wir blicken zurück.

Am Donnerstag und Montag spielt die SV Elversberg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Es könnte zu einem Fußball-Wunder für die Saarländer kommen. Für mich ist diese Entwicklung nicht hoch genug zu bewerten und irgendwie auch surreal.

Warum das so ist? Es hat auch mit dem 2. Februar 2021 zu tun. Es war ein kalter und verregneter Dienstag inmitten einer Hochphase der Coronapandemie. Der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest ging aber bekanntlich trotzdem weiter und so standen sich an diesem Abend die TSG Balingen und Elversberg gegenüber. Ich durfte die Partie als Co-Kommentator von Nicco Walter über die Plattform „The Leagues“ kommentieren.

Die TSG holt ein 1:1

Es war eines der ersten Spiele, welches in dieser Art und Weise übertragen wurde. Da der Beruf als Kommentator früher einmal mein Wunsch gewesen war, war es auch aus dieser Hinsicht speziell.

Zum Spiel: Die TSG, damals noch von Martin Braun trainiert, machte es dem Favoriten alles andere als einfach und verteidigte diszipliniert. In der 71. Minute brachte Leander Vochatzer die Hausherren sogar in Führung. Nach 83 Minuten erzielte der kurz zuvor eingewechelte Nico Karger noch den 1:1-Ausgleich. Trainer Horst Steffen stand nicht nur in dieser Phase, ordentlich in der Kritik. Man schenkte ihm aber weiter das Vertrauen – und das sollte sich auszahlen.

Etwas über vier Jahre sind seit diesem verregneten und unspektakulären Dienstag vergangen. Für die Elversberger ging es aber fast nur noch in die richtige Richtung. Schon der Aufstieg in die 2. Bundesliga glich einer Sensation. Nach der starken Debüt-Saison rechneten viele mit einem Einbruch – aber man übertraf alle Erwartungen und klopft nun an die Tür zur Bundesliga. Egal wie der Vergleich mit dem FCH ausgeht, man kann nur den Hut vor den Elversbergern ziehen.

Der Kapitän ist noch an Bord

Im übrigen: Der SVE-Kader hat sich natürlich größtenteils verändert. Mit dem heutigen Kapitän Robin Fellhauer und Angreifer Luca Schnellbacher, standen zwei Leistungsträger, aber auch in Balingen schon auf dem Platz. Dies ist ein wenig Fußballromantik, die in der heutigen Zeit einfach schön ist.