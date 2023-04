1 Künstlerische Darstellung eines schwarzen Lochs Foto: AFP/HANDOUT

Wissenschaftler beobachten, wie ein schwarzes Loch seine Neigung ändert – und jetzt Richtung Erde zeigt. Es ist aber weit genug weg, um uns wahrscheinlich niemals gefährlich zu werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Millennium Institute of Astrophysics in Santiago de Chile hat eine Entdeckung gemacht, die auf den ersten Blick äußerst beunruhigend wird: Ein supermassereiches schwarzes Loch – in diese Kategorie fallen schwarze Löcher mit mindestens hunderttausenden Sonnenmassen – hat seine Richtung geändert und zeigt nun zur Erde. Würde es tatsächlich in die Nähe unseres Sonnensystems gelangen, wäre die Gravitation so mächtig, dass sämtliche Himmelskörper aus ihrer Umlaufbahn geworfen und möglicherweise ganz vom schwarzen Loch gefressen würden.

Da sich das schwarze Loch, über das mehrere Medien aktuell berichten, im Zentrum der Galaxie mit der Bezeichnung PBC J2333.9-2343 befinden soll und damit 659 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wird es aber keinen Einfluss auf das Leben hier nehmen. Zwar zeigt ein sogenannter Jet in unsere Richtung: Schwarze Löcher im Zentrum gewaltiger Galaxien stoßen oft diese Jets aus – gewaltige Materiesströme. Aber selbst wenn dieser Materiestrom mit der höchsten möglichen Geschwindigkeit reisen würde, der Lichtgeschwindigkeit, bräuchte er knapp 700 Millionen Jahre bis zum blauen Planeten.

Verschmelzung zweier Galaxien?

Die Richtungsänderung ist dennoch ein Phänomen, das auch Astronomen nicht alle Tage zu Gesicht bekommen. „Wir haben mit der Beobachtung der Galaxie begonnen, weil sie eigentümliche Eigenschaften hatte“, wird die Forscherin Lorena Hernández-García zitiert. „Unsere Hypothese war, dass der relativistische Jet des supermassereichen schwarzen Lochs seine Richtung geändert hat. Um diese Idee zu bestätigen, mussten wir eine Menge Beobachtungen durchführen.“

Doch auf die Frage, warum sich das schwarze Loch gedreht hat, geben die Forscher keine eindeutige Antwort. Eine mögliche Erklärung sei die Verschmelzung mit einer anderen Galaxie vor Millionen von Jahren.