PGT in Albstadt-Tailfingen: Wer sind die Verlierer?

Das Thema PGT schlägt in Albstadt weiterhin hohe Wellen. Jetzt meldet sich der ehemalige Schulleiter Axel Metzger aus Balingen mit einem Leserbrief zu Wort.
In der Schuldebatte über den Verbleib des Progymnasiums Tailfingen möchte ich als ehemaliger Schulleiter des PGT noch einen Punkt ansprechen, der in der bisherigen Diskussion nicht aufgetaucht ist. Die Schulleitungen der Realschule und des PGT haben in meiner Amtszeit im Schulzentrum Lammerberg eine Art Orientierungsstufe eingerichtet, mit dem Ziel, am Ende von Klasse 6 alle Schülerinnen und Schüler an der Schule eingeschult zu haben, die zu ihrem aktuellen Entwicklungsstand passt.