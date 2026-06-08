PGT in Albstadt-Tailfingen: Wer sind die Verlierer?

Das Thema PGT schlägt in Albstadt weiterhin hohe Wellen. Jetzt meldet sich der ehemalige Schulleiter Axel Metzger aus Balingen mit einem Leserbrief zu Wort.

In der Schuldebatte über den Verbleib des Progymnasiums Tailfingen möchte ich als ehemaliger Schulleiter des PGT noch einen Punkt ansprechen, der in der bisherigen Diskussion nicht aufgetaucht ist. Die Schulleitungen der Realschule und des PGT haben in meiner Amtszeit im Schulzentrum Lammerberg eine Art Orientierungsstufe eingerichtet, mit dem Ziel, am Ende von Klasse 6 alle Schülerinnen und Schüler an der Schule eingeschult zu haben, die zu ihrem aktuellen Entwicklungsstand passt. ​

Mit diesem Punkt werben das PGT und die Realschule noch heute bei den Infoveranstaltungen für die Eltern der Grundschüler. Diese Orientierungsstufe erleichtert den Eltern die Entscheidung über die Schullaufbahn ihrer Kinder massiv, da ein Schulwechsel zwischen PGT und Realschule und umgekehrt von heute auf morgen erfolgen kann und nicht an Schulhalbjahre oder Schuljahre gekoppelt ist.

Lieber sanfter Übergang

Viele Eltern scheuen für ihre Kinder den Übergang von der kleinen Grundschule auf ein großes Gymnasium und wählen lieber den sanften Übergang über ein Progymnasium, um erst nach Klasse 10 auf ein allgemeinbildendes – oder berufliches Gymnasium zu wechseln. Mit einer Eingliederung des PGT an das Gymnasium Ebingen würde diese Option wegfallen, da das PGT die Stärken verlieren würde, die den Schultyp Progymnasium charakterisieren. Auch das Bildungsangebot der Stadt Albstadt wäre um einen wichtigen Baustein ärmer.

Mein Fazit und gleichzeitig meine Bitte an die Gremien der Stadt: Das PGT muss eigenständig im oberen Talgang angesiedelt bleiben mit einer engen Verzahnung zur Realschule Lammerberg.

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