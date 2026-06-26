PGT-Demo in Albstadt: OB Tralmer verärgert – ungeplanter Redebeitrag überrascht Organisatoren

Albstadts Oberbürgermeister will bei der Kundgebung zum Erhalt des PGT zu den Demonstrierenden sprechen, wird daran aber gehindert. Schulvertreter reagieren mit einer Gegendarstellung.

Am Rande der Demonstration von Schülern, Lehrern und Eltern für den Erhalt des Progymnasiums Tailfingen (PGT) im Oberen Talgang vor dem Ebinger Rathaus ist es am Donnerstagabend zu einem Vorfall gekommen. Dieser Vorfall sollte später noch für Gesprächsstoff sorgen. Angesprochen vom Vater eines PGT-Schülers, ob er nach dem Redebeitrag von Schulleiter Stephan Maulbetsch nicht auch etwas zum Thema sagen wolle, machte sich Oberbürgermeister Roland Tralmer auf in Richtung Mikrofon.

Doch: Dass er bei der Veranstaltung das Wort ergreife, sei nicht gewünscht gewesen, gab Tralmer zu Beginn der Gemeinderatssitzung, die kurz später begann, zu Protokoll. Sichtbar verärgert über diese Entscheidung äußerte der OB lautstark seinen Unmut und begab sich ins Rathaus.

Vor dem Verwaltungssitz setzten die Demonstrierenden ihr Programm fort. Die Organisationsleitung sowie weitere Lehrer zeigten sich unmittelbar nach dem Vorfall gegenüber unserer Redaktion von Tralmers Initiative überrascht. Man sei nicht darauf eingestellt gewesen, dass der Rathauschef sprechen wollte.

OB appelliert: „Im Dialog bleiben!“

Der OB selbst begründete wenig später seinen Ärger. Trotz aller Kontroversen in der Debatte um die Weiterentwicklung der Schullandschaft sei es wichtig, im Dialog zu bleiben und diesen zuzulassen. „Wenn es um das Finden von Lösungen geht, dann sollte man mir auch das Wort geben.“ Für ihn sei es aus Amtswegen selbstverständlich, Präsenz bei der Demonstration zu zeigen. Tralmer schenkte dem Gesagten von Beginn der Demonstration an Gehör und führte Gespräche mit den Zuhörern.

Wenig später hatten sich die Gemüter wieder beruhigt: In der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung baten Eltern um Entschuldigung für das kurz zuvor vor dem Rathaus Geschehene.

Gegendarstellung am späten Abend

Am späten Donnerstagabend wendeten sich zudem Anna Merz, die Elternbeiratsvorsitzende des PGT, und Lehrerin Sventje Kölle-Anar mit einer Gegendarstellung zu den Vorwürfen von Roland Tralmer, man habe ihm das Mikrofon verweigert, an die Presse. Darin bestätigen die PGT-Vertreter, dass die hinter der Bühne stehenden Organisatoren der Demo und zwei Lehrerinnen OB Tralmer durch Kopfschütteln zu verstehen gaben, dass er nicht sprechen soll.

Und weiter: „Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Herr Tralmer von einem einzelnen Teilnehmer der Kundgebung aufgefordert worden war, auf die Bühne zu gehen. Dieser Teilnehmer ist nicht Teil des Organisationsteams und hatte sich auch vorher mit diesem nicht abgesprochen. Auch Herr Tralmer hatte im Vorfeld nicht angekündigt, dass er bei unserer Kundgebung für den Erhalt des PGT sprechen möchte. Wir wurden dadurch von dieser sehr schnellen Entwicklung leider vollkommen überrascht“, schreiben Merz und Kölle-Anar in ihrer Gegendarstellung.

Unübersichtliche Situation

Zudem wäre man bereit gewesen, direkt nach dem Vorfall mit dem Stadtoberhaupt in den Dialog zu treten, um die Sichtweise der Organisatoren zu erklären. Leider sei dies nicht möglich gewesen, da Tralmer sofort in Richtung Treppe zum Rathauseingang steuerte. Insgesamt sei die Situation sehr unübersichtlich gewesen. „Eine kurze Information des Organisationsteams, bevor Herr Tralmer die Bühne betreten möchte, hätte hier sicherlich für Klarheit gesorgt.“

Sie geben ebenfalls zu bedenken, dass die Kundgebung zeitlich genau durchgetaktet gewesen sei. Viele Schülerinnen und Schüler, heißt es weiter, hätten etwas bei der Kundgebung sagen wollen und sich entsprechend vorbereitet. „Aufgrund der begrenzten Zeit hätten wir nach einer nicht eingeplanten Rede von Herrn Tralmer eventuell einige vorbereitete Schülerbeiträge streichen müssen, um den vereinbarten Zeitrahmen einhalten zu können.“

Vorschlag für Podiumsdiskussion

Die beiden PGT-Vertreterinnen äußern ihr Bedauern, „dass wir durch unsere Ablehnung den Unmut von Herrn Tralmer auf uns gezogen haben“. Es habe sich für die Organisationsleitung so gewirkt, als ob der OB mit Gegenargumenten auf die Rede von Schulleiter Maulbetsch reagieren wollte. „In diesem Moment hielten wir eine Kundgebung vor dem Rathaus für den Erhalt des PGT nicht für den geeigneten Zeitpunkt für eine in die Tiefe gehende Diskussion mit dem Oberbürgermeister“, erklären Anna Merz und Sventje Kölle-Anar weiter.

Um gleich ein Gesprächsangebot nachzulegen. Jederzeit seien die PGTler bereit für einen öffentlichen Dialog mit der Stadtverwaltung. Als Format schlagen die beiden eine Podiumsdiskussion vor.