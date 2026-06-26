PGT-Demo in Albstadt: OB Tralmer verärgert – ungeplanter Redebeitrag überrascht Organisatoren

Albstadts Oberbürgermeister will bei der Kundgebung zum Erhalt des PGT zu den Demonstrierenden sprechen, wird daran aber gehindert. Schulvertreter reagieren mit einer Gegendarstellung.
Am Rande der Demonstration von Schülern, Lehrern und Eltern für den Erhalt des Progymnasiums Tailfingen (PGT) im Oberen Talgang vor dem Ebinger Rathaus ist es am Donnerstagabend zu einem Vorfall gekommen. Dieser Vorfall sollte später noch für Gesprächsstoff sorgen. Angesprochen vom Vater eines PGT-Schülers, ob er nach dem Redebeitrag von Schulleiter Stephan Maulbetsch nicht auch etwas zum Thema sagen wolle, machte sich Oberbürgermeister Roland Tralmer auf in Richtung Mikrofon.