Pfusch am Bau in Gechingen: Mängel in neuer Kita machen sprachlos

Mit Fotos der immensen Schäden am Neubau der Kita Wiesennest haben Gemeindeverwaltung und Kita-Leitung über den Stand der Sanierungen informiert.
Sieben Stellwände waren zu diesem Ausstellungs- und Info-Termin im Rathaussaal aufgebaut. Bürgermeister Jens Häußler begrüßte die Gäste – Väter und Mütter, Elternvertreter und auch einige Gemeinderäte sowie Bürger –, die angesichts der dokumentierten Schäden nicht glauben wollten, dass so etwas bei einem sieben Millionen Euro teuren Neubau möglich ist. Mit der Veranstaltung sollte Transparenz hergestellt und um Verständnis bei Betroffenen und der Bürgerschaft geworben werden, so die Intention. Denn mit einem Einzug beziehungsweise Zurück-Umzug aus der Containerlandschaft bei der Sporthalle, der nach zwei Jahren Sanierung für März 2026 geplant war, wird es auf absehbare Zeit nichts.