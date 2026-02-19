Pfusch am Bau in Gechingen: Mängel in neuer Kita machen sprachlos

Mit Fotos der immensen Schäden am Neubau der Kita Wiesennest haben Gemeindeverwaltung und Kita-Leitung über den Stand der Sanierungen informiert.

Sieben Stellwände waren zu diesem Ausstellungs- und Info-Termin im Rathaussaal aufgebaut. Bürgermeister Jens Häußler begrüßte die Gäste – Väter und Mütter, Elternvertreter und auch einige Gemeinderäte sowie Bürger –, die angesichts der dokumentierten Schäden nicht glauben wollten, dass so etwas bei einem sieben Millionen Euro teuren Neubau möglich ist. Mit der Veranstaltung sollte Transparenz hergestellt und um Verständnis bei Betroffenen und der Bürgerschaft geworben werden, so die Intention. Denn mit einem Einzug beziehungsweise Zurück-Umzug aus der Containerlandschaft bei der Sporthalle, der nach zwei Jahren Sanierung für März 2026 geplant war, wird es auf absehbare Zeit nichts.

„Kein Mensch hätte mit so einer Entwicklung gerechnet“, sagte der Schultes. Das initiale Schadensereignis verursachte ein Rohr, an das ein Wasserspielgerät im Außenbereich angeschlossen werden sollte. Dieses wurde aus Hygienegründen regelmäßig durchspült. Weil das Außenspielgerät noch nicht in Betrieb war, kam es zu einem Rückstau. Weil sich die Rohrverbindung innen im Stuhllager befindet, führte der Rückstau über die Zeit zum Wasserschaden.

Im Zuge der Sanierung dieses Wasserschadens zeigten sich nach und nach weitere und größere Schäden. Klar ist, dass sich das Wasser durch unsachgemäße ausgeführte Arbeiten im ganzen Erdgeschoss auf der Bodenplatte ausgebreitet hat, was wiederum zu Schimmel an den Wänden geführt hat.

Auf jeder Baustelle passieren Fehler, aber das Ausmaß an Mängeln und Fehlern am Neubau Wiesennest macht sprachlos. Foto: Jeanette Tröger

Beim Rückbau des kompletten Bodenaufbaus sind weitere Unregelmäßigkeiten aufgetaucht. Es mussten die Schwellhölzer sämtlicher Innenwände und die Feuchtesperre darunter ausgetauscht werden. Und das bedeutete, dass Einbauschränke, Waschbecken, Türen und Wandoberflächen ebenfalls ab- und ausgebaut und zwischengelagert werden mussten.

Schließlich musste das Haus komplett vom Stromnetz getrennt werden, damit war auch ein Betrieb Obergeschoss nicht mehr möglich. Es brauchte schnell Ersatzmaßnahmen für 110 Kinder, die ehemalige Kita Villa Weingarten wurde für die Krippe ertüchtigt, und für die Kindergartenkinder wurden 42 Container auf dem Festplatz aufgebaut.

Dank an Bauamtsleiter

Häußler bedankte sich bei Bauamtsleiter Markus Speitelsbach für sein „großes Engagement“ das ganze Jahr über, „es vergeht fast kein Tag ohne irgendwas im Wiesennest“. Der gelernte Architekt sehe Sachen, „wo ich mich frage, warum das die Architekten des Baus nicht gesehen haben“, so Häußler. Er wies damit auch darauf hin, dass sowohl bei den Planern und der Bauleitung als auch bei den Handwerkern sehr viele Fehler gemacht wurden, welche bei einem Neubau in solchen Dimensionen nicht vorkommen sollten.

In seinen Dank schloss der Schultes auch Nadine Welz ein, sie hat die Kindergarten-Gesamtleitung inne und ist wie der Kollege ständig ins Thema Sanierung involviert. Der Bauamtschef gab den Dank weiter an Väter der Kinder, die vielfach geholfen haben und an etliche Handwerker, „die uns aus der Patsche geholfen haben“.

Unzählige Schadensfotos

Speitelsbach und Welz standen den Besuchern vor den unzähligen Schadensfotos auf den Stellwänden Rede und Antwort, erläuterten technische Details und an einem Zeitstrahl, was sich seit der Feststellung des ersten Wasserschadens bis dato alles ereignet hat und was bereits an Sanierungen erledigt wurde. Gekommen war auch Rechtsanwalt Jan Knöbl, der die Gemeinde bei den nötigen Gutachten und vor Gericht begleitet.

Gerichtsverfahren läuft

„Bis Januar 2026 waren wir voll im Zeitplan, den Wasserschaden komplett saniert zu haben“, sagten Speitelsbach und Welz. Aber es kommt noch dicker: Durch massive Mängel im Brandschutz wird daraus nichts, der Wiedereinzug verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Die Frage, ob es zum neuen Kindergartenjahr im September 2026 klappt, verneinte Speitelsbach. Er gehe davon aus, dass es mindestens bis ins Jahr 2027 braucht, bis auch diese Mängel alle beseitigt sind. „Wie lange die Gerichtsverfahren dauern und wie sie ausgehen ist Stand heute noch unklar.“

Das einzig Positive an dieser schier unglaublichen Geschichte: Die ausquartierten Kinder fühlen sich in ihrem Container-Domizil und in der Villa Weingarten ausgesprochen wohl, wie anwesende Eltern und Großeltern bestätigten.