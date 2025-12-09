Pfui Teufel!: Urin im Weihwasserbecken der Burladinger Fideliskirche

Schlimmer Gestank im Gotteshaus in Burladingen, Zollernalbkreis. Pfarrer Joachim Greulich und Gemeinde sind empört – „eine Schändung religiöser Symbole, von Gefühlen“.
Pfarrer Joachim Greulich ist fassungslos und entsetzt – so wie alle, die in vergangenen Tagen von dem jüngsten Vorfall in der Fideliskirche, Burladingen, Zollernalbkreis, erfahren haben. Schon in vergangenen Monaten machte sich jemand auf übelste Weise mehrfach in dem Gotteshaus zu schaffen. Opferkerzen wurden aufgeschichtet und der Stapel in Brand gesteckt (das Feuer erlosch glücklicherweise von selbst), weiter wurde die Osterkerze vor dem Altar verunstaltet und schmutzige Männerunterwäsche um das Taufbecken am Haupteingang herum drapiert. Dieser Täter konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.