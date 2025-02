Pfrondorfer Fasnet: Der Vater der Pfrondorfer Fasnet hört auf

1 Rolf Dürr und Helferin Pauline sind schwer mit den Vorbereitungen der Pfrondorfer Fasnet beschäftigt. Die Haikopf-Requisite, schon seit 2006 mit von der Partie. Foto: Aleksandar Mitrevski

In Pfrondorf steigt am Wochenende die Fasnetsfeier – in diesem Jahr zum 40. Mal. Doch bevor es ans Feiern geht, müssen die Helfer noch viel Vorarbeit leisten. Einer von ihnen ist Rolf Dürr. Das Urgestein der Pfrondorfer Fasnet ist schon seit der ersten Stunde mit dabei. Wie die Fasnet entstand und warum er ans Aufhören denkt, erzählt er uns im Gespräch.









Es ist ein ganz normaler Abend unter der Woche, in der Pfrondorfer Gemeindehalle ist jedoch mächtig was los. Es rattert und klappert, an Holzschildern- und Requisiten wie einem Miniatur-Piratenschiff werden noch die letzten Feinschliffe getätigt, ein Großteil der Helferinnen und Helfer ist währenddessen dabei, die Träger der riesigen Bühne aufzustellen. Nur noch ein paar Tage bis zur traditionsreichen Fasnet des SV Pfrondorf.