„Pfotenspaß“ in Wolfach: Abenteuerspielplatz für Vierbeiner

Ein Freizeitpark nur für Hunde: In Halbmeil haben Lioba und Karl-Heinz Schanz den „Pfotenspaß“ eröffnet. Auf einem Parcours mit 50 Stationen werden Vierbeiner geistig gefordert.
Achterbahnen, Shows, Wasserattraktionen oder Themenwelten erkunden – Freizeitparks wie der Europa-Park ziehen Tag für Tag Tausende von Gästen an. Ihre Hunde müssen meist zu Hause bleiben. Doch auch für sie gibt es nun ein Angebot, das die Vierbeiner ähnlich begeistern soll wie der Europa-Park die Menschen: Lioba und Karl-Heinz Schanz haben vor einer Woche den „Pfotenspaß“ eröffnet – einen Freizeitpark für Hunde.