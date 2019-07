Pforzheim Vorfreude auf Heißluftballon-Wettbewerb

Bei der Pressekonferenz im städtischen Parkhotel zeigten dann auch zwei echte Champions ihre Präsenz: Sven Göhler, der den GermanCup insgesamt fünf Mal für sich entscheiden konnte, sowie Sylvia Meinl, die momentan als die beste deutsche Ballonpilotin gilt. Beide schwärmten nicht nur vom Losgelöstsein in luftigen Höhen, sondern auch von dem Wettkampfflair, den eine Beteiligung von exakt 50 Ballons aus internationalem Teilnehmerfeld (Schweiz, Luxemburg, England, Niederland, Polen, Belgien) eben so an sich hat.

Trautz erwähnte, die bevorstehenden drei Tage wären "mehr als nur eine Wiederholung von 2017". Neben den allgemeinen Wettfahrten sind auch solche Disziplinen wie der "Key Crab" ein integraler Bestandteil des Programms, wobei eine möglichst punktgenaue Landung an einem vorgegebenen Zielort voraus gesetzt wird. Startgelände wird das Hofgut am Ortsrand des Stadtteils Buckenberg sein. Live-Musik und Kinderprogramm wurden als Ergänzungen zudem genannt.