Pforzheim Trauriges Geschäft mit illegalem Welpen-Handel

Also ist Tierhandel kein Problem in der Region? "Es ist ein Problem in ganz Deutschland", sagt der Amtsleiter. "Auch hier in und um Pforzheim sind uns Fälle bekannt, in denen Welpen in Wohnungen verscherbelt wurden." Bei den offenen Grenzen werde es den Händlern leicht gemacht. Und die Käufer denken, sie machen ein Schnäppchen und haben ein Tier gerettet. "Sie glauben, sie haben etwas Gutes getan. Aber für jedes verkaufte Tier auf dem Schwarzmarkt rücken zehn neue nach", appelliert Rempfer. Hier sei Aufklärung das Wichtigste.

Es bleibe jedoch das Problem, dass auch die Händler lernen. "Oft sind die Angebote so gut getarnt, dass für den Laien kaum erkennbar ist, dass das Tier aus dem Ausland kommt." Einige der Händler haben zwei reinrassige Hunde daheim und behaupten, die Welpen stammen aus deren Wurf. Wenn die Papiere dann gut gefälscht seien, wird der Käufer selten skeptisch. Die Freude an dem Tier hält dann jedoch oft nicht lange an. Meist seien illegal gehandelte Tiere kränklich und auf die neuen Besitzer kämen hohe Tierarzt-Kosten zu.

Als Nachweis der Zuverlässigkeit eines Tierhändlers gilt übrigens eine vom Veterinäramt erteilte Erlaubnis nach Paragraf 11 im Tierschutzgesetz. Wenn diese fehlt, ist Vorsicht geboten. "Ein guter Züchter meldet den Wurf an und gibt an, wie viele Welpen er hat", erklärt Rempfer. "Kaufen Sie keine Tiere von unklaren Quellen", lautet sein Appell an zukünftige Tierbesitzer.

Verkäufe verlagern sich immer mehr ins Internet

"Vor Jahren hatten wir einen Fall, wo dutzende Welpen geschmuggelt und zu früh vom Muttertier getrennt wurden", erinnert sich Rempfer. "Sie waren unter acht Wochen alt und ohne Mutter nicht lebensfähig." Dementsprechend hoch sei die Ausfallrate gewesen. Diese Geschichte ist ihm gut in Erinnerung.

Allgemein hat der Veterinäramts-Leiter den Eindruck, dass die Zahl der Fälle von illegalem Tierhandel zurückgeht. "Oder die Maschen der Händler werden besser", lautet seine Vermutung. Der Markt verlagere sich immer mehr ins Internet. "Und dann werden die Welpen nachts in vermeintlich anständigen Häusern übergeben."

Ihm sind sogar Fälle bekannt, in denen Familien mit deutschem Kennzeichen im Urlaub von Einheimischen Tierhändlern angeheuert wurden. "Bei einer Familie aus Pforzheim war das einmal der Fall", erinnert er sich. Bei einer Hausdurchsuchung aus einem völlig anderen Grund, seien die Welpen gefunden worden. "Wenn Tierhändler auffliegen, ist das häufig Zufall", erklärt Rempfer. "Wer weiß schon, wo in einer dunklen Gasse Welpen in Kartons übergeben werden? Das kann immer und überall passieren." Die aufgedeckten Fälle seien also nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer sei sehr wahrscheinlich viel höher. Und mit jedem geschmuggelten, oft nicht geimpften Tier, bestehe die Gefahr, dass Krankheiten ins Land eingeschleppt werden.

"Die Nachfrage nach niedlichen Welpen ist nach wie vor hoch, aber es scheint, als gäbe es immer weniger Züchter", überlegt der Amtsleiter. "Tierzucht macht eben viel Arbeit." Hier haben die Schmuggler aus den östlichen Ländern die Marktlücke erkannt.

"Wir haben einmal einen illegalen Händler aus Polen erwischt, der hatte sieben Welpen im Kofferraum. Er hat die Hunde für etwa das 20-fache von dem Verkauft, was er dafür in Polen bekommen hätte", erzählt Rempfer. "Er sagte, er verdiene mit diesen sieben Welpen mehr, als in Polen innerhalb eines halben Jahres in der Landwirtschaft."

Bei fehlenden Begleit-Papieren droht Anzeige

Es gebe keine Entschuldigung für Tierquälerei, aber viele Einwohner der östlichen Länder seien sehr arm und brauchen das Geld. "Die Möglichkeit besteht, dass es auch Welpenhandel mit mafiziösen Strukturen gibt, aber das ist sicher die Minderheit."

Noch einmal zurück zu den beschlagnahmten Welpen von vergangenem Freitag. Was wird denn nun aus denen? "Noch sind sie in Quarantäne. Wenn sich herausstellt, dass die Tiere keine gültigen Dokumente haben und nicht geimpft sind, droht den Besitzern eine Anzeige." Wenn das aber nicht der Fall sei und sich kein Fall von Tierhandel feststellen lasse, bekommt dieser die Hunde zurück. Das bleibt jedoch abzuwarten.