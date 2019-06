Pforzheim Schmuckhändler wird Opfer von Verbrechen

Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann einer Gewalttat zum Opfer gefallen sei, heißt es in der Pressemitteilung. Die Identität des 57-Jährigen stehe erst seit Freitag zweifelsfrei fest. Eine 37-köpfige Sonderkommission ermittle in dem Fall. Noch am Freitagabend nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest. Der 36-jährige Deutsche sitzt in Untersuchungshaft.

Der tote Schmuckhändler war zuletzt am Tag seines Verschwindens in der Stolzestraße gesehen worden. Sein Auto, ein schwarzer Golf, wurde später in der Abnobastraße gefunden. Wer das Opfer am Freitag, 21. Juni gesehen hat oder Beobachtungen in Verbindung mit dem Auto des Toten gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe (Telefon 0721/6660) zu melden.