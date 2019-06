Pforzheim Rathaus nach Bombendrohung geräumt

Am Mittwochmorgen sei im Rathaus eine E-Mail eingegangen, in der der Absender von einer Bombe im Rathaus schreibt. Die Polizei hat unter Einsatz zahlreicher Kräfte vorsorglich das Verwaltungsgebäude wie auch das gesamte Areal in einem Radius von bis zu 300 Metern geräumt und abgesperrt.

Ein im Eingangsbereich des Rathauses festgestellter verdächtiger Rucksack wurde von Delaborierern untersucht. Von diesem Gegenstand ging keine Gefahr aus. Darin befanden sich hauptsächlich Kleidungsstücke.

Die Sperrung wurde bis 13.15 Uhr aufrecht erhalten. Da kein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden wurde, konnten anschließend alle an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.