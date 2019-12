Pforzheim Polizei fasst mutmaßlichen Feuerteufel

Im Fall der Brandanschläge auf 15 Fahrzeuge im Raum Pforzheim und dem Enzkreis in den vergangenen Tagen verbuchen die Ermittler einen ersten Erfolg. Wie die Karlsruher Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, sei am vergangenen Freitagnachmittag ein 24-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe seiner Wohnung im Enzkreis festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei der Mann am Samstag einem Haftrichter vorgeführt worden, der daraufhin Haftbefehl erlassen und diesen in Vollzug gesetzt habe.